Furtuni devastatoare în Mexic. 27 de morți, sute de școli afectate și mii de locuințe distruse

Autorităţile de protecţie civilă din statul Hidalgo au raportat 16 decese şi au declarat că cel puţin 1.000 de case şi sute de şcoli au fost afectate, potrivit Reuters.

Guvernatorul statului Puebla, Alejandro Armenta, a declarat că cel puţin nouă persoane au murit din cauza unor incidente precum alunecări de teren, iar alte cinci au fost date dispărute. Autorităţile au raportat încă două decese în statul Veracruz.

„Lucrăm pentru a sprijini populaţia, a deschide drumurile şi a restabili serviciile electrice”, a declarat preşedinta Claudia Sheinbaum într-o postare pe X. Ea a distribuit fotografii cu echipele de intervenţie în situaţii de urgenţă care transportau provizii în timp ce înaintau cu apă până la genunchi pe străzile inundate.

Un videoclip al Marinei a arătat un ofiţer căutând persoane blocate în timp ce înainta pe o stradă inundată până la gât în Poza Rica, unde ploile torenţiale şi inundarea râului Cazones au scufundat o mare parte din oraşul Veracruz.

Ministerul Apărării a declarat că a mobilizat peste 5.400 de persoane pentru a ajuta la monitorizarea, evacuarea şi curăţarea zonelor afectate.

Între timp, furtunile Raymond şi Priscilla au adus ploi torenţiale în peninsula Baja California şi pe coasta de vest a Pacificului.