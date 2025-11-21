Mexicul a câștigat Miss Univers 2025, în ciuda incidentului de bullying din timpul concursului

La anunțarea victoriei tinerei de 25 de ani, publicul a izbucnit în urale și strigăte, iar susținătorii fluturau, deosebit de bucuroși, steaguri ale Mexicului, notează AP.

În declarația dată presei după victorie, Fátima Bosch a spus că ar dori să fie amintită ca „o persoană care a schimbat puțin prototipul Miss Univers și o persoană reală care dăruiește din suflet”.

Concurenta a adus și un omagiu concursului, descriindu-l drept: „o platformă puternică, deoarece oferă femeilor spațiul de care au nevoie pentru a-și face auzită vocea”.

Pe locul II al concursului din Bangkok s-a clasat reprezentanta Thailandei, Praveenar Singh, în vârstă de 29 de ani. Locul al III-lea a fost revendicat de Venezuela, prin concurenta Stephany Adriana Abasali Nasser, în vârstă de 25 de ani.

Pe locurile IV și V s-au clasat Ahtisa Manalo, în vârstă de 28 de ani, din Filipine și Olivia Yacé, concurenta cu vârsta de 27 de ani, din Coasta de Fildeș,

Reamintim că incidentul de bullying cu care câștigătoarea Miss Univers s-a confruntat la concurs s-a petrecut în cadrul ceremoniei premergătoare de decernare a centurilor. Directorul tailandez al concursului, Nawat Itsaragrisil, a certat-o pe Fátima Bosch pentru refuzul său de a participa la activitățile promoționale. El a chemat paza atunci când tânăra a luat cuvântul pentru a se apăra, iar în semn de protest, toată concurentele au ieșit din sală.