Trump amenință Mexicul cu o taxă suplimentară de 5%

Donald Trump a amenințat că va impune o taxă suplimentară de 5% Mexicului dacă acesta nu furnizează imediat apă suplimentară pentru a ajuta fermierii americani, acuzând țara că încalcă un tratat care prevede partajarea apei între țările vecine.
Laurentiu Marinov
09 dec. 2025, 06:53, Știri externe

Conform tratatului, care datează din 1944, Mexicul trebuie să trimită 1,75 milioane de acri-picior de apă către SUA din Rio Grande, printr-o rețea de baraje și rezervoare interconectate, la fiecare cinci ani. Acordul prevede, de asemenea, că Statele Unite trebuie să aloce anual 1,5 milioane de acri-picior de apă din râul Colorado către Mexic, potrivit The Guardian.

Apa din Rio Grande este folosită pentru a susține agricultura în Texas și în alte state de graniță cu SUA.

Într-o postare pe Truth Social de luni, președintele a declarat că Mexicul „datorează” SUA 800.000 de acri-picioare de apă din cauza încălcărilor tratatului în ultimii cinci ani.

El a cerut Mexicului să elibereze 200.000 de acri-picioare de apă înainte de 31 decembrie și mai mult „la scurt timp după aceea”.

Lipsa apei afecează culturile și animalele din Texas, a declarat Trump.

„În acest moment, Mexicul nu răspunde și este foarte nedrept față de fermierii noștri americani care merită această apă atât de necesară”, a adăugat Trump. „De aceea am autorizat documentația pentru a impune o taxă de 5% Mexicului dacă această apă nu este eliberată IMEDIAT.”

Mexicul invocă seceta

Mexicul a susținut că seceta a pus presiune pe resursele de apă ale țării. Deși seceta indusă de criza climatică joacă un rol important în epuizarea râului Rio Grande, consumul excesiv și gestionarea defectuoasă au contribuit, de asemenea, la starea sa actuală. Un studiu recent al World Wildlife a constatat că 52% din apa consumată în Rio Grande este nesustenabilă, ceea ce înseamnă că contribuie la epuizarea generală a rezervoarelor, acviferelor și a râului în sine.

Studiul a mai constatat că deficitul de apă a dus la pierderea a 18% din terenurile agricole din izvoarele râului din Colorado, a 36% de-a lungul Rio Grande din New Mexico și a 49% din afluentul râului Pecos din New Mexico și Texas.

