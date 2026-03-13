Un cutremur de magnitudine 5,5 zguduie centrul Turciei, forțând locuitorii să iasă în stradă, în frig

Cutremurul cu magnitudinea de 5,5 a avut epicentrul în orașul Niksar din provincia Tokat, la o adâncime de 6,4 kilometri, potrivit Agenției pentru Gestionarea Dezastrelor și Situațiilor de urgență, AFAD din Turcia, citată de Associated Press.

Cutremurul s-a petrecut în jurul orei 3:35 AM, și a fost resimțit în mai multe provincii, potrivit AFAD, care a adăugat că nu au fost raportate „evoluții negative”.

Cu toate acestea, mulți rezidenți au ieșit din locuințe. Aceștia au fost văzuți așteptând în mașini, în pofida frigului, fiind mult prea speriați să se întoarcă în locuințe, potrivit publicației Haberturk.

Tokat’ın Niksar ilçesinde 5.5 büyüklüğünde yaşanan deprem, Ordu’nun Altınordu ilçesindeki bir KYK yurdunda kalan öğrencileri panikle sokağa çıkardı.#deprem #tokat #ordu pic.twitter.com/G6GIhyedjm — Kanal ORDU (@kanalordutv) March 13, 2026

Cutremurele sunt frecvente în Turcia din cauza așezării geografice a țării, situate pe mai multe linii majore de falie.

În 2023, un cutremur cu magnitudinea de 7,8 pe scara Richter a ucis mai mult de 53.000 de cetățeni și a distrus sute de mii de clădiri în 11 provincii sudice și sud-estice. Tot atunci, alți 6.000 de cetățeni au murit în nordul Siriei, aflat în imediata vecinătate a Turciei.