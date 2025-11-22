Miss Jamaica, Gabrielle Henry, se află tot la Terapie Intensivă după groaznica ei căzătură din timpul concursului MIss Univers 2025

Miss Jamaica, Gabrielle Henry, concurenta care a fost considerată favorită la concursul Miss Univers 2025, rămâne încă în Terapie Intensivă într-un spital din Thailanda.

Comitetul Miss Jamaica a actualizat de curând informațiile privind starea ei de sănătate, potrivit Paris Match.

Miss Jamaica a suferit o căzătură urâtă la 19 noiembrie, în timpul concursului desfășurat în Bangkok, în timp ce cobora pe scena principală îmbrăcată într-o superbă rochie de seară.

Gabrielle Henry a fost transportată de urgență la Spitalul Paolo Rangsit și de atunci se află tot acolo.

Miss Jamaica tumbles off stage and is carried away on stretcher during Miss Universe pageant https://t.co/u0TXfv9g34 pic.twitter.com/pzCzE1XmA6 — New York Post (@nypost) November 20, 2025

În momentul internării, comitetul Miss Jamaica pentru Miss Univers a declarat că tânăra în vârstă de 28 de ani nu avea răni care să-i pună viața în pericol, dar că trebuia să fie supusă unor teste suplimentare ca măsură de precauție.

Trei zile mai târziu, potrivit surorii concurentei, care era prezentă, venea informația că „starea lui Gabby nu este atât de bună” pe cât se spera.

Sora lui Gabby, care este medic, la rândul ei, a declarat: „spitalul continuă s-o trateze în mod corespunzător”.

Gabriella Henry rămâne la Terapie Intensivă pentru cel puțin șapte zile.

Comisia a fost parcimonioasă cu oferirea de detalii: „Vă îndemnăm să rămâneți optimiști, să vă rugați pentru ea și să-i transmiteți gânduri pozitive în timp ce primește îngrijirile medicale necesare”.

Gabrielle Henry era considerată favorita competiției

Cu câteva ore mai devreme, Gabrielle Henry făcuse senzație la parada tradițională a costumelor, prezentând culorile vibrante ale piețelor jamaicane.

„În Jamaica, piețele sunt un adevărat fenomen cultural, oferind o explozie de culori, texturi și scene din viața de zi cu zi care se desfășoară sub ochii tăi, reflectând identitatea și obiceiurile națiunii noastre”, a scris ea pe pagina sa de Instagram.

Datorită aspectului său uimitor și vieții profesionale impresionante, Gabrielle Henry a fost una dintre favoritele competiției din acest an.

Speranțele fanilor au fost spulberate

Organizatorii o descriu astfel: „Doctor și activistă, Gabrielle combină știința și serviciile prin munca sa în oftalmologie și prin fundația sa, care sprijină persoanele cu deficiențe de vedere.

Cântăreață și umanitară dedicată, ea reprezintă Jamaica cu grație, determinare și o dorință profundă de a îmbunătăți accesibilitatea și emanciparea la nivel mondial”.