Mandat de arestare emis pe numele proprietarei organizației Miss Univers

Tribunalul Civil din Bangkok Sud a emis un mandat de arestare pe numele lui Jakapong „Anne” Jakrajutatip, a cărei companie JKN Global Group, deține în comun concursul internațional de frumusețe, în legătură cu un caz de fraudă, potrivit France 24 și The Independent,.

În 2023, un chirurg plastician l-a acuzat pe Jakrajutatip (care este transgender) de fraudă și ascunderea de informații în timp ce încerca să-l convingă să investească în compania sa, potrivit France 24.

O declarație a instanței distribuită AFP, miercuri, 26 noiembrie, se relata: „Pârâta a invitat-o ​​(pe reclamantă) să investească știind că nu poate returna banii în termenul stabilit”.

La acea vreme, Jakrajutatip a fost acuzată de fraudă și eliberată pe cauțiune.

A fost considerată cu risc de fugă

Verdictul în cazul de 930.000 de dolari fusese programat pentru marți, potrivit AFP, dar Jakrajutatip nu s-a prezentat în instanță.

Pentru că nu a anunțat instanța că nu se va prezenta, Jakrajutatip a fost considerată cu risc de fugă.

Rapoartele din presa locală au sugerat că Jakrajutatip ar fi plecat în Mexic, potrivit France 24.

Miss Univers 2025 a avut loc la Impact Challenger Hall din Bangkok, Thailanda, joi, 20 noiembrie, iar Miss Mexic, Fátima Bosch, a fost încoronată câștigătoare.

Verdictul în cazul lui Jakrajutatip, a treia cea mai bogată persoană transgender din lume, a fost reprogramat pentru 26 decembrie.