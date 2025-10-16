Zeci de persoane sunt încă date dispărute la câteva zile după inundațiile dezastruoase din Mexic

După un an de popularitate fulminantă, dezastrul reprezintă o încercare pentru președinta Mexicului, Claudia Sheinbaum, care s-a confruntat cu mulțimi ostile și huiduieli în timpul vizitelor în zonele afectate.

Dezastrul a început când ploile torențiale din centrul și estul țării au provocat alunecări de teren, revărsarea râurilor și prăbușirea podurilor. Străzi întregi au fost spălate de ape.

Antonio Ocaranza, analist politic din Mexico City, a declarat că, deși a fost impresionat de disponibilitatea lui Sheinbaum de a fi prezentă pe teren în timpul operațiunilor de recuperare, acest lucru ascunde o problemă mai mare.

„Există o problemă de competență în reacția inițială la tragedie”, a spus el, adăugând că autoritățile au fost lente în furnizarea utilajelor necesare în unele zone.

Dezastrul a alimentat, de asemenea, întrebări cu privire la dependența guvernului de armată pentru a gestiona o listă tot mai lungă de responsabilități, de la administrarea aeroporturilor la construirea de proiecte majore de infrastructură și distribuirea ajutoarelor în caz de dezastre.

Predecesorul și mentorul politic al lui Sheinbaum, Andres Manuel Lopez Obrador, a condus eliminarea Fondului pentru dezastre naturale (Fonden) al țării, afirmând că acesta era afectat de corupție. Sheinbaum a apărat această decizie, afirmând marți că „apărarea Fonden este ca și cum ai apăra corupția”. Însă desființarea Fonden a ridicat întrebări cu privire la sursa din care guvernul său va obține fondurile necesare pentru a face față situației.

Ea a afirmat că guvernul federal dispune de 19 miliarde de pesos (1,03 miliarde de dolari) pentru situații de urgență, din care aproximativ 3 miliarde de pesos au fost deja utilizate. „Există resurse suficiente pentru a face față situației de urgență”.

Miercuri, în statul San Luis Potosi, Sheinbaum a declarat că ajutorul guvernamental va fi acordat în două etape: curățarea, care, potrivit ei, va avea loc săptămâna viitoare, urmată de „sprijin” în funcție de pagubele suferite de fiecare locuință. După aceea, guvernul va ajuta la repararea drumurilor și a sistemului de canalizare.

În 2023, în urma devastatorului uragan Otis care a lovit stațiunea Acapulco, guvernul a acordat ajutoare financiare între 400 și 3.250 de dolari fiecărei familii afectate, în funcție de gravitatea pagubelor.

Deputatul Gibran Ramirez, din partidul de opoziție de centru-stânga Mișcarea Cetățenilor, a criticat răspunsul guvernului la ultima catastrofă, calificându-l ca fiind nepregătit și „lamentabil”.

„Nu există capacitate de reacție. Răspunsul este întotdeauna același: improvizație”, a spus el. „Și, la fel ca în Guerrero după uraganul Otis, guvernul va efectua transferuri directe de bani pentru a calma furia socială”.