Președinta Mexicului, Claudia Sheinbaum, a fost agresată sexual în centrul Mexico City. Agresorul a fost reținut

În timp ce discuta și făcea selfie-uri cu locuitorii, un bărbat s-a apropiat de ea și a încercat să o sărute și să o atingă în mod nepotrivit, potrivit relatărilor publicațiilor Le Parisien.

Potrivit imaginilor video care au devenit virale pe rețelele sociale, bărbatul a pus o mână pe umărul președintei și a încercat să o sărute pe gât, apoi să-și pună mâinile pe pieptul ei. Reacția Claudiei Sheinbaum a fost calmă, deși vizibil inconfortabilă — lidera mexicană i-a respins gestul și a păstrat un zâmbet rigid, spunând: „Nu-ți face griji”, în timp ce echipa sa de securitate l-a îndepărtat pe agresor.

WATCH: Man tries to kiss and touch Mexican President Claudia Sheinbaum as she greets people pic.twitter.com/BJgT3DPh2G — BNO News Live (@BNODesk) November 4, 2025

Incidentul s-a petrecut în doar câteva secunde, iar un membru al echipei prezidențiale a intervenit rapid. Autoritățile din Ciudad de Mexico au confirmat ulterior arestarea suspectului, potrivit unei postări făcute pe Facebook de Clara Brugada, șefa guvernului local, care a transmis public sprijinul său: „Doamnă președintă, nu sunteți singură.”

Claudia Sheinbaum, prima femeie care a devenit președinte al Mexicului, a declarat că va continua să se întâlnească cu cetățenii „fără teamă și cu demnitate”, subliniind importanța combaterii violenței de gen în spațiul public.

Incidentul are loc la doar câteva zile după asasinarea primarului Carlos Alberto Manzo Rodríguez, ucis în timpul sărbătorilor dedicate Zilei Morților în statul Michoacán, într-un context tensionat privind securitatea publică din Mexic.

Autoritățile mexicane au deschis o anchetă în legătură cu agresiunea asupra președintei, iar echipa acesteia a anunțat măsuri suplimentare de securitate pentru viitoarele evenimente publice.