Prima pagină » Știri externe » Haos înainte de Crăciun. Un atac cibernetic a blocat activitățile Poștei din Franța

Haos înainte de Crăciun. Un atac cibernetic a blocat activitățile Poștei din Franța

Un atac cibernetic a blocat activitățile Poștei din Franța. Acesta a avut loc luni și a blocat inclusiv divizia bancară a Poștei. Atacul a provocat haos deoarece serviciile poștale sunt foarte aglomerate înainte de Crăciun.
Haos înainte de Crăciun. Un atac cibernetic a blocat activitățile Poștei din Franța
sursa foto: pixabay
Petru Mazilu
22 dec. 2025, 15:44, Social

Un atac cibernetic a perturbat activitățile serviciul poștal și bancar din Franța în timpul aglomerației provocate de pregătirile de Crăciun. Atacul a avut loc luni și a scos luni din funcțiune serviciul poștal național francez și divizia sa bancară, potrivit AP.

Ca urmare, au fost blocate și întârziate livrările de colete și plățile online. Acest lucru a provocat haos deoarece atacul s0a produs în timpul sezonului aglomerat de Crăciun.

Serviciul poștal, numit La Poste, a transmis prin intermediul unui comunicat că un incident cibernetic „a făcut ca serviciile sale online să fie inaccesibile”. Poșta a mai transmis că incidentul nu a avut niciun impact asupra datelor clienților, dar a perturbat foarte mult livrarea de colete și de corespondență.

Atacul a provocat haos și scandal

La un oficiu poștal din Paris, împodobit cu ghirlande de sărbători și de obicei aglomerat în această perioadă a anului, angajații au fost certați de oamenii care stăteau la coadă pentru a trimite sau a recupera colete, inclusiv cadouri de Crăciun.

Clienții diviziei bancare a companiei, La Banque Postale, nu au putut să utilizeze aplicația pentru a aproba plăți sau a efectua alte servicii. Banca a utilizat mesaje text pentru a-și informa clienții despre problemă.

„Echipele noastre sunt mobilizate pentru a rezolva rapid situația”, a comunicat banca pe rețelele de socializare.

Autoritățile încearcă să afle cine a fost în spatele atacului de luni. În paralel, echipele de specialiști încearcă să redeschidă sistemele blocate de atac.

Mai multe instituții din Franța s-au confruntat cu atacuri cibernetice în ultima perioadă. Principalii suspecți sunt hackerii ruși, nord-coreeni, iranieni și africani.

Recomandarea video

EXCLUSIV Chipurile legionarilor Radu Gyr, Valeriu Gafencu și Ilie Lăcătușu, pictate pe o capelă din Apărătorii Patriei, în București
G4Media
Digi RCS-RDS a făcut anunțul sfârșitului de an. Toți abonații din România sunt vizați
Gandul
Ce au putut face Andra și Cătălin Măruță în avion, în fața tuturor pasagerilor. 'Eu făceam plângere la compania aeriană'
Cancan
FOTO. Adelina Chivu, pe plajă în Thailanda. Cum arată la 43 de ani
Prosport
Magistrații, militarii și polițiștii pensionari, dați afară din locuințele de serviciu. Un proiect de lege le dă 3 luni să plece
Libertatea
Astrologul Mariana Cojocaru a prezis care va fi zodia norocoasă pentru următorii 7 ani. Va avea succes pe toate planurile
CSID
Fabrica din România care a produs 1 milion de anvelope în 2025. Este singura din lume cu zero emisii de CO2
Promotor