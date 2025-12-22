Haos înainte de Crăciun. Un atac cibernetic a blocat activitățile Poștei din Franța

Un atac cibernetic a perturbat activitățile serviciul poștal și bancar din Franța în timpul aglomerației provocate de pregătirile de Crăciun. Atacul a avut loc luni și a scos luni din funcțiune serviciul poștal național francez și divizia sa bancară, potrivit AP.

Ca urmare, au fost blocate și întârziate livrările de colete și plățile online. Acest lucru a provocat haos deoarece atacul s0a produs în timpul sezonului aglomerat de Crăciun.

Serviciul poștal, numit La Poste, a transmis prin intermediul unui comunicat că un incident cibernetic „a făcut ca serviciile sale online să fie inaccesibile”. Poșta a mai transmis că incidentul nu a avut niciun impact asupra datelor clienților, dar a perturbat foarte mult livrarea de colete și de corespondență.

Atacul a provocat haos și scandal

La un oficiu poștal din Paris, împodobit cu ghirlande de sărbători și de obicei aglomerat în această perioadă a anului, angajații au fost certați de oamenii care stăteau la coadă pentru a trimite sau a recupera colete, inclusiv cadouri de Crăciun.

Clienții diviziei bancare a companiei, La Banque Postale, nu au putut să utilizeze aplicația pentru a aproba plăți sau a efectua alte servicii. Banca a utilizat mesaje text pentru a-și informa clienții despre problemă.

„Echipele noastre sunt mobilizate pentru a rezolva rapid situația”, a comunicat banca pe rețelele de socializare.

Autoritățile încearcă să afle cine a fost în spatele atacului de luni. În paralel, echipele de specialiști încearcă să redeschidă sistemele blocate de atac.

Mai multe instituții din Franța s-au confruntat cu atacuri cibernetice în ultima perioadă. Principalii suspecți sunt hackerii ruși, nord-coreeni, iranieni și africani.