Monede de aur în valoare de un milion de dolari găsite într-o epavă spaniolă

Peste 1.000 de monede de argint și aur, despre care se crede că au fost bătute în coloniile spaniole din Bolivia, Mexic și Peru, au fost descoperite în această vară în largul coastei atlantice a Floridei, a anunțat 1715 Fleet – Queens Jewels LLC, potrivit AP.

Cu secole în urmă, averea era transportată înapoi în Spania când un uragan a distrus navele flotei pe 31 iulie 1715, vărsând comorile în mare, potrivit 1715 Fleet Society.

De-a lungul anilor, milioane de dolari în monede de aur din flota din 1715 au fost găsite de salvatori și vânători de comori într-o zonă de coastă care se întinde de la Melbourne la Fort Pierce.

Datele și marcajele monetare sunt încă vizibile pe unele dintre monedele recuperate recent, a declarat compania de salvare, un avantaj pentru istorici și colecționari care speră să afle mai multe despre comoara pierdută.

„Această descoperire nu se referă doar la comoara în sine, ci și la poveștile pe care le spune”, a declarat Sal Guttuso, directorul operațional al companiei de salvare, într-un comunicat.

„Fiecare monedă este o bucată de istorie, o legătură tangibilă cu oamenii care au trăit, au muncit și au navigat în timpul Epocii de Aur a Imperiului Spaniol. Găsirea a 1.000 dintre ele într-o singură recuperare este atât rară, cât și extraordinară”.

Conform legii din Florida, orice „comoară” sau alte artefacte istorice „abandonate” pe terenuri sau în apele aparținând statului aparțin acestuia, deși echipele pot primi permisiunea de a efectua „servicii de recuperare”. Legea prevede ca aproximativ 20% din materialele arheologice recuperate să fie păstrate de stat pentru colecții de cercetare sau expunere publică.