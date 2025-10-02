Mii de manifestanți s-au adunat în Franța pentru a-și exprima sprijinul față de flotila pentru Gaza

Câteva mii de persoane s-au adunat în Place de la République din Paris, la apelul mișcării La France Insoumise (LFI), înainte de a fi dispersate de forțele de ordine.

„Vreau să exprim aici toată solidaritatea noastră” cu persoanele care se aflau la bordul flotei și care sunt în prezent în arest preventiv în Israel, a declarat lidera deputaților LFI, Mathilde Panot, în fața manifestanților, care în majoritate fluturau steaguri palestiniene, potrivit Le Figaro.

Alături de liderul Insoumis, Jean-Luc Mélenchon, și de coordonatorul LFI, Manuel Bompard, ea a cerut „nu numai eliberarea militanților Flotilei”, ci și „suspendarea acordului dintre Uniunea Europeană și Israel, sancțiuni împotriva lui Benyamin Netanyahu și, în sfârșit, ca Franța să facă ceva”.

„Nu există pace în lume fără dreptate în Palestina”, „Nu mai ucideți copiii din Palestina”, „Eliberați Flotila. Eliberați Palestina”, au scandat manifestanții.

Manifestații și în alte orașe din Franța

În Lille, 200 de persoane au fluturat steaguri palestiniene. În Lyon, doi participanți au explicat că protestează frecvent de doi ani împotriva „genocidului” din Gaza. Dar joi seară, ei au cerut în mod special ca „guvernul francez să asigure securitatea cetățenilor săi și ca Israelul să respecte dreptul internațional”.

La Rennes, câteva sute de manifestanți s-au adunat în centrul orașului, iar 12 persoane au fost arestate în marja adunării, potrivit prefecturii Ille-et-Vilaine.

Nu sunt primele proteste de acest gen

În marile orașe din Europa, dar și din alte colțuri ale lumii, susținătorii activiștilor care transportă ajutoare spre Gaza au ieșit în stradă încă de miercuri seară. S-a întâmplat în Tunisia, Belgia, Spania, Germania, Grecia, Italia, Libia sau chiar și Mexic.

De asemenea, Guvernul spaniol a reacționat joi, după ce mai mulți cetățeni spanioli care se aflau în cadrul flotilei au fost reținuți de autoritățile israeliene. Flotila a devenit simbolul opoziției internaționale față de blocada impusă de Israel asupra Fâșiei Gaza.