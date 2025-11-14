Elveția alocă încă 20 de milioane de franci pentru Gaza și sprijin suplimentar Ucrainei

Șeful diplomației elvețiene, Ignazio Cassis, a purtat joi și vineri discuții la Berlin cu ministrul german de externe, Johann Wadephul, despre cooperarea dintre cele două țări, problemele din regiunile de frontieră, precum și despre relația Elveției cu Uniunea Europeană, un subiect aflat în centrul agendei de la Berna.

Întâlnirea a avut și o componentă geopolitică importantă, a comunicat Cancelaria Federală. Discuțiile s-au concentrat pe războiul din Ucraina și pe modul în care Elveția se pregătește pentru preluarea președinției Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa (OSCE), în 2026.

Planul american pentru Gaza, susținut de elvețieni

Berna spune că vrea să folosească această poziție „pentru a întări dialogul între toate părțile și pentru a preveni apariția unor conflicte”, iar sprijinul pentru Ucraina rămâne „concret”, prin ajutor umanitar, reconstrucție și implicare în procesul de pace.

Situația din Orientul Mijlociu a fost, de asemenea, discutată pe larg cu Germania. Elveția a precizat că sprijină planul american care urmărește oprirea războiului din Gaza și relansarea unei soluții durabile pentru regiune.

Elveția susține soluția cu două state

Țara contribuie deja la aplicarea acestui plan, dar și la Declarația de la New York – document adoptat de ONU în 2025, care urmărește relansarea soluției celor două state, Israel și Palestina, ca model pentru o pace pe termen lung. Declarația pune în evidență pașii pe care țările semnatare, inclusiv Elveția, trebuie să îi urmeze în perioada următoare.

Ajutor extins pentru palestinieni

Pentru a susține eforturile umanitare și activitatea Autorității Palestiniene, guvernul elvețian alocă încă 20 de milioane de franci, peste sumele oferite până acum. Banii sunt destinați în principal pentru intervenții în Gaza, dar și pentru proiecte de reconstrucție, deminare și inițiative care țin de respectarea dreptului internațional.

Elveția a alocat, în pachete separate de cel anunțat vineri, alte 20 de milioane de franci pentru planul de pace pentru Gaza, din care zece milioane pentru ajutor umanitar și alte zece pentru reforme și dialog inter-religios. În plus, pentru întreaga regiune Near East – zona care cuprinde Orientul Mijlociu și estul Mediteranei, inclusiv teritoriile palestiniene – autoritățile elvețiene au aprobat anterior un program de 90 de milioane de franci (70 pentru teritoriile palestiniene ocupate și 20 pentru restul regiunii), la care au fost adăugate încă 2 milioane ca ajutor de urgență.

Mediator pentru Ucraina și Orientul Mijlociu

„Acest moment favorabil trebuie folosit pentru a pune capăt spiralei violenței și pentru a garanta atât autodeterminarea palestinienilor, cât și securitatea Israelului”, a precizat guvernul elvețian.

Autoritățile de la Berna au transmis că, odată cu preluarea președinției OSCE, își vor asuma rolul de mediator global, de la Ucraina până în Orientul Mijlociu.