Manifeste internaționale după interceptarea unei flotile către Gaza

Conform Reuters, proteste de solidaritate cu palestinienii au izbucnit miercuri în mai multe capitale, printre care Atena, Roma, Berlin, Bruxelles și Tunis.

Manifestanții au denunțat interceptarea unei flotile care se îndrepta spre Fâșia Gaza, acțiune pe care o consideră o încălcare a dreptului internațional și un obstacol suplimentar pentru livrarea de ajutoare umanitare.

Protestatarii au arborat steaguri palestiniene și au scandat lozinci împotriva blocadei impuse asupra Gazei, cerând acces liber pentru convoaiele cu ajutoare.

În unele orașe, manifestațiile au fost însoțite de o prezență sporită a forțelor de ordine, însă până acum nu au fost raportate incidente majore.