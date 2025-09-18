Încă o țară închide definitiv poarta către căsătoria infantilă și uniunile timpurii: „Nu este o tradiție, este violență”

Bolivia devine a 14-a țară din regiune care interzice căsătoria infantilă, după Columbia, care a abolit-o la sfârșitul anului 2024. Adunarea Legislativă a aprobat miercuri după-amiază o lege care elimină excepția din Codul Familiei ce permitea căsătoria la 16 ani cu acordul părinților sau cu autorizație judecătorească.

Reforma urmărește „eradicarea căsătoriilor și uniunilor, multe dintre acestea fiind determinate de acorduri familiale care încalcă drepturile minorilor, expunându-i la situații de abuz și violență”, potrivit unui raport al Camerei Deputaților. Mișcarea feministă aplaudă o normă care începe să repare o mare datorie față de fete, scrie El Pais

Modificarea corectează o contradicție legală existentă încă din 2014, când au fost aprobate simultan Codul Familiei și Codul Copilului și Adolescentului. Dacă ultimul stabilea clar vârsta minimă de căsătorie la 18 ani, primul deschidea o excepție pentru adolescenții de 16 și 17 ani, cu consimțământul tutorilor.

Prin această „portiță” se strecurau și uniuni timpurii, ba chiar căsătorii cu fete mult mai mici. Potrivit Serviciului de Registru Civil (Serecí), între 2010 și 2022, numărul adolescenților cu vârste între 13 și 17 ani care s-au căsătorit a fost de 11.297, dintre care 10.012 (89%) au fost fete și 1.285 (11%) băieți. De obicei, fetele erau măritate cu bărbați cu vârste între 20 și 35 de ani, uneori chiar cu domni mai în vârstă cu 60 de ani.

Căsătoriile legale între minori „ascund povești sfâșietoare”

Aceasta este și o victorie pentru organizațiile internaționale care au sprijinit procesul, precum Save The Children, care a avertizat într-un comunicat că uniunile legale între minori „ascund povești sfâșietoare: violență sexuală, sarcini neplanificate, manipulare și exploatare sexuală și prin muncă”.

Comitetul împotriva Torturii merge mai departe și afirmă că condițiile în care sunt căsătorite aceste fete „sunt similare cu tortura: crude, inumane și degradante”. Sub sloganul „nici soții, nici concubine”, Bolivia devine a 14-a țară din regiune care interzice căsătoria infantilă, după Columbia, care a abolit-o la sfârșitul anului 2024, potrivit unui raport UNICEF.

Pentru Mónica Bayá, reprezentantă a Comunității pentru Drepturile Omului și consilier juridic la Equality Now, măsura este o victorie pentru drepturile copiilor și o „cheie” care speră să deschidă multe alte uși. „Aceasta este o unealtă care poate permite aprofundarea măsurilor preventive”, a explicat ea prin telefon. „Este esențial să vorbim acum despre politici sociale în domeniul educației, care să împuternicească fetele și să le mențină în sistemul de învățământ, pentru ca ele să înțeleagă că există și alte așteptări, dincolo de a se căsători și a deveni mame.”

Aproape un deceniu de eforturi de a face vizibile efectele nocive asupra copiilor

Legea a trecut dintr-un birou în altul în ultimii trei ani, după aproape un deceniu de eforturi de a face vizibile efectele nocive asupra copiilor din țară, precum abandonul școlar, pierderea autonomiei și sarcinile la vârste fragede. Datele Sistemului Național de Informații în Sănătate (SNIS) arată că între 2020 și 2023 au fost înregistrate 8.855 de sarcini la fete sub 15 ani și 139.021 de sarcini la adolescente între 15 și 19 ani. Bayá a insistat că aceasta ar trebui să fie o „preocupare” a întregii societăți, inclusiv a bărbaților. Provocarea, potrivit ei, va fi și mai mare în zonele rurale din Bolivia, unde aceste uniuni sunt mai normalizate.

Căsătoria infantilă în Bolivia apare mai ales în mediul rural, din cauza unor practici tradiționale și presiuni familiale. În unele culturi, uniunile timpurii sunt legate de acorduri între familii sau de așteptarea ca femeia să-și asume rolul de mamă și soție încă din copilărie. Între 2014 și 2023 au fost înregistrate 4.804 căsătorii ale adolescenților de 16 și 17 ani, cu „consecințe alarmante”, conform datelor oficiale.

Bolivia se alătură unei liste tot mai lungi de țări latino-americane care recunosc dreptul fetelor de a fi ceea ce sunt: copii. 14 țări din regiune (Columbia, Chile, Mexic și Republica Dominicană, printre altele) au interzis complet aceste uniuni, înțelegând datoria istorică față de copilărie. Și asta în condițiile în care 21% dintre femeile din America Latină și Caraibe, care acum au între 20 și 24 de ani, erau căsătorite sau locuiau pentru prima dată cu un partener înainte de a împlini 18 ani, potrivit UNICEF. Acest procent a rămas stabil în ultimii 25 de ani și este cu 2% mai mare decât media globală.