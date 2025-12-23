„Capitala Crăciunului” subestimată, cu vin fiert la 5 euro și un oraș vechi frumos

Este un oraș în care fiecare stradă și magazin este împodobit cu lumini sclipitoare, globuri, cadouri și orice alt tip de decorațiuni vă puteți imagina. Străzile sunt împodobite cu brazi de Crăciun. Muzicienii stradali cântă la chitară. Toată lumea savurează vin fiert și se bucură de atmosfera festivă.

„Capitala Crăciunului” numită de Parlamentul European

Orașul a fost numit Capitala Crăciunului de către Rețeaua Orașelor de Crăciun a Parlamentului European. În mare parte datorită brazilor săi iconici de Crăciun, care au devenit renumiți la nivel internațional. Bradul de Crăciun din Vilnius a fost clasat pe primul loc de European Best Destinations timp de doi ani consecutiv, conform Express.

Niamh Kirk, o jurnalistă britanică, a vizitat acest oraș magic. „Orașul are o atmosferă magică, în care poți simți cu adevărat spiritul Crăciunului. În timp ce exploram orașul, ningea ușor, luminile sclipitoare și decorațiunile curgeau peste fațadele magazinelor, atât de frumoase încât trebuie să te oprești și să le admiri”, a scris ea.

Un oraș vechi declarat patrimoniu UNESCO

Vilnius se remarcă prin arhitectura orașului vechi. Este considerat unul dintre cele mai mari și mai bine conservate orașe vechi din Europa. A fost declarat patrimoniu mondial UNESCO în 1994. Acest lucru face ca orașul vechi să fie locul ideal și pentru piața sa de Crăciun emblematică.

Orașul e plin de viață și magic, cu o istorie bogată. Găzduiește peste 50 de biserici, precum și spa-uri subterane, numeroase muzee și un cartier al artelor.

De asemenea, orașul a fost folosit ca decor pentru serialul de succes Stranger Things al Netflix: Au fost filmate părți din sezonul patru, inclusiv în închisoarea veche de 100 de ani, acum închisă.

Piața principală și bradul de 20 de metri

Piața principală de Crăciun este situată în magica Piață a Catedralei, în orașul vechi. Este renumită pentru bradul său de Crăciun frumos și premiat – o instalație autentică de 205 metri pătrați, înaltă de 20 de metri. Târgul are o serie de tarabe fermecătoare din lemn, care vând în principal dulciuri, vin fiert și obiecte de artizanat festive.

Puteți cumpăra un vin fiert cu 7 euro sau o ciocolată caldă, tot cu 7 euro, dar dacă returnați cana, primiți 2 euro înapoi.

Zece piețe de Crăciun și bucătărie tradițională

Dacă după atâta mers pe jos vă vine pofta de bucătăria tradițională lituaniană, puteți încerca unele dintre delicatese locale de la tarabe. Vă așteaptă prăjiturile locale „kaladinis”, gogoșile dulci cu brânză și multe deserturi, cum ar fi dulciuri, turtă dulce, gogoși, ciocolată caldă și, bineînțeles, vin fiert. Tarabele vând și multe articole artizanale și produse locale făcute în casă pentru Crăciun.

În stilul autentic al Vilniusului, o singură piață nu este suficientă, iar orașul găzduiește zece piețe diferite. Când v-ați săturat să vă plimbați printre tarabe, nu uitați să vizitați frumosul cartier evreiesc din zona orașului vechi.

Sau, dacă sunteți în căutarea unui loc unde să luați cina, puteți merge la Lokys. E cel mai vechi restaurant familial din oraș. Acesta servește supă rece de sfeclă roșie și cartofi, precum și tocană de castor – adevărate delicatese locale ale orașului.

Monedă de Crăciun și atracții festive

Orașul iubește atât de mult Crăciunul, încât banca națională a lansat chiar și propria monedă de Crăciun a orașului Vilnius. Puteți cumpăra articole de la târgurile de Crăciun.

Un alt punct de atracție festiv în piață este caruselul de Crăciun cu două etaje, înalt de 10 metri. A fost creat de meșteri italieni în stil tradițional. Alte atracții din Vilnius includ patinoarul din Piața Primăriei și trenul de Crăciun care transportă vizitatorii într-o călătorie de 20 de minute prin străzile strălucitoare ale orașului vechi din Vilnius, pentru doar 1,80 euro.

Târgul de Crăciun s-a deschis pe 29 noiembrie și va rămâne în piață până pe 6 ianuarie, iar celelalte târguri se află în gară, în piața Hale și într-un târg foarte alternativ din închisoarea Lukiškių.