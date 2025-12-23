Prima pagină » Știri externe » Un bărbat a scos o armă și a încercat să împuște un polițist în timpul unui interogatoriu

Un bărbat a scos o armă și a încercat să împuște un polițist în timpul unui interogatoriu. Incidentul s-a produs într-un centru comercial din SUA. Polițistul a avut noroc deoarece arma s-a blocat.
sursa foto: pixabay
Petru Mazilu
23 dec. 2025, 18:44, Știri externe

Un bărbat în vârstă de 21 de ani a scos o armă și a încercat să împuște un polițist în timpul unui interogatoriu. Incidentul s-a produs la un magazin Walmart din Canton, Ohio. Polițiștii au fost chemați la fața locului pentru a ancheta furtul unor articole din magazin așa cum a relatat presa americană citată de Le Figaro.

Doi suspecți, un bărbat și o femeie, au fost duși într-un birou din magazin pentru interogatoriu. În timpul schimbului de replici, bărbatul a scos o armă și a încercat să împuște un polițist. Arma s-a blocat și astfel polițistul nu a fost rănit.

Un angajat al magazinului a intervenit și l-a imobilizat pe suspect, împiedicându-l să tragă un al doilea foc de armă, înainte ca polițiștii să-i pună cătușe. Scena violentă a fost surprinsă de o cameră video de supraveghere a poliției, dar și de camerele de supraveghere ale magazinului.

Tânărul a fost arestat și acuzat de tentativă de omor, agresiune asupra unui ofițer de poliție, jaf armat, posesie de droguri și posesie ilegală de armă de foc. Însoțitoarea sa a fost și ea arestată și acuzată sub acuzația de complicitate la furt.

