Uniunea Europeană sprijină planul de pace al lui Trump pentru Fâșia Gaza

„Uniunea Europeană susține principiile enunțate de președintele Trump privind demilitarizarea Hamasului, care nu va mai avea niciun rol în guvernarea viitoare, eliminarea oricărei amenințări la adresa Israelului și a poporului său, faptul că Gaza nu va fi ocupată și că palestinienii nu vor fi strămutați”, a declarat Consiliul European într-un comunicat.

„Respectarea dreptului internațional, inclusiv a dreptului internațional umanitar, este o necesitate”, au spus oficialii.

Consiliul a mai declarat că salută acceptarea planului de către Israel și a îndemnat Hamasul să fie de acord, menționând că Uniunea Europeană „este pregătită să ofere o contribuție valoroasă la acest plan prin intermediul diverselor instrumente de care dispune”.

Planul de pace propus de Donald Trump este încă analizat de Hamas, are parte de reacții din partea liderilor internaționali, precum Mertz, liderii statelor arabe și chiar șefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, cu prilejul unor declarații oferite la începutul săptămânii.

Trump a precizat că va acorda Hamas un prilej de câteva zile pentru a analiza planul de pace propus.