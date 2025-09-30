Hamas analizează planul de pace propus de Donald Trump pentru Gaza

Reprezentanții Hamas au anunțat că vor discuta cu membrii lor și cu alte organizații palestiniene planul de pace prezentat de președintele american Donald Trump, înainte de a oferi un răspuns oficial, potrivit AP. Propunerea, susținută deja de premierul israelian Benjamin Netanyahu, prevede încetarea luptelor și reconstrucția Gazei în schimbul dezarmării și predării controlului de către Hamas. Comunitatea internațională a salutat inițiativa, însă scepticismul rămâne ridicat în rândul palestinienilor, care văd în plan o capitulare forțată. Răspunsul oficial al Hamas încă nu are un termen stabilit.

Miniștrii de externe din Arabia Saudită, Iordania, Emiratele Arabe Unite, Pakistan, Indonezia, Qatar, Turcia și Egipt au semnat o declarație prin care promit să colaboreze cu Statele Unite pentru finalizarea și implementarea planului de pace propus de președintele Donald Trump. Și președinta Comisiei Europene a salutat planul de pace susținut de SUA. Ursula von der Leyen a declarat că UE este „gata să contribuie” pentru realizarea planului.

Documentul reafirmă angajamentul lor de a sprijini încetarea războiului printr-un acord care să asigure livrarea umanitară fără restricții, să prevină strămutarea palestinienilor, să faciliteze eliberarea ostaticilor, să garanteze securitatea tuturor părților, să impună retragerea completă a Israelului, să reconstruiască Gaza și să creeze o cale către o pace justă, bazată pe soluția celor două state.