Merz, despre planul de pace al lui Trump pentru Gaza: „După aproape trei ani de vărsare de sânge, acest plan este cea mai bună șansă pentru a pune capăt războiului”

„După aproape trei ani de vărsare de sânge, acest plan este cea mai bună șansă, cel puțin cea mai bună șansă de până acum, pentru a pune capăt războiului”, a declarat Merz reporterilor la Berlin.

„Faptul că Israelul susține acest plan este un pas important înainte”, a spus el. „Acum Hamas trebuie să fie de acord și să deschidă calea către pace. Acesta este cu adevărat ultimul pas necesar și solicit în mod expres Hamas să fie de acord cu planul”.

Comentariile lui Merz vin după ce președintele SUA și premierul israelian Benjamin Netanyahu au declarat luni la Casa Albă că au ajuns la un acord provizoriu privind planul de pace în 20 de puncte al administrației Trump pentru Gaza, potrivit Politico.

Propunerea solicită Hamas să se dezarmeze, să elibereze toți ostaticii în termen de 72 de ore și să renunțe la putere, potrivit unei schițe a planului publicată de Casa Albă. În schimb, forțele israeliene s-ar retrage și ar elibera aproximativ 2.000 de locuitori din Gaza, prizonieri și deținuți, potrivit propunerii. Hamas nu a acceptat încă planul.

Germania este pregătită să contribuie la punerea în aplicare a planului de pace

Germania este pregătită să contribuie la punerea în aplicare a planului de pace și la reconstrucția Gazei în cazul în care se ajunge la un acord de pace, a spus Merz.

„Germania este gata să contribuie la punerea în aplicare a planului. Acest lucru se aplică din punct de vedere politic, se aplică din punct de vedere umanitar și se aplică, desigur, și reconstrucției regiunii”, a spus politicianul de centru-dreapta. „Considerăm că aceasta este o contribuție la crearea unui Orient Mijlociu în care israelienii și palestinienii să poată trăi într-o zi în pace și siguranță în două state”, a adăugat el.

Marți dimineață, Merz s-a întâlnit cu familiile ostaticilor israelieni la cancelarie.

Ministrul german de externe, Johann Wadephul, a anunțat separat că va călători în Orientul Mijlociu în weekend, unde se așteaptă să poarte discuții cu oficialii israelieni.

Guvernul de coaliție al lui Merz, cu divergențe ideologice – format din alianța sa conservatoare și Partidul Social-Democrat (SPD) de centru-stânga – a avut dificultăți în a ajunge la un acord privind o poziție comună față de Israel și războiul din Gaza, în special în ceea ce privește propunerile UE de sancționare a Israelului.

În timp ce politicienii SPD susțin sancțiunile propuse de președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, membrii alianței conservatoare a lui Merz se opun unei astfel de măsuri.

La începutul acestei luni, Merz a declarat că va anunța poziția unitară a guvernului său la summitul liderilor europeni de miercuri, de la Copenhaga. Cu o zi înainte de această întâlnire, însă, nu există semne că coaliția sa ar fi ajuns la un acord asupra unei poziții comune.