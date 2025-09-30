Trump acordă organizației Hamas timp de gândire pentru a accepta tratatul de pace: Dacă refuză voi lăsa Israelul să facă ce trebuie să facă

Hamas are „trei sau patru zile” la dispoziție pentru a răspunde, a declarat Donald Trump marți, în Virginia, înainte de întâlnirea cu comandații militari americani.

În timp ce se îndrepta spre locul întâlnirii, jurnaliștii i-au pus întrebări despre propunerea sa de acord de pace.

„Așteptăm doar Hamas”, a răspuns Trump, adăugând că grupul are la dispoziție trei sau patru zile pentru a răspunde, potrivit Sky News.

Nu există „prea mult” loc de negociere, a mai spus Trump subliniind că toți ostaticii să fie returnați. Dacă Hamas va respinge acordul „voi lăsa Israelul să facă ce trebuie să facă”, a avertizat Donald Trump.

Propunerea, susținută deja de premierul israelian Benjamin Netanyahu, prevede încetarea luptelor și reconstrucția Gazei în schimbul dezarmării și predării controlului de către Hamas. Comunitatea internațională a salutat inițiativa, însă scepticismul rămâne ridicat în rândul palestinienilor, care văd în plan o capitulare forțată.

Hamas analizează planul de pace propus de Donald Trump pentru Gaza

Reprezentanții Hamas au anunțat că analizează planul de pace propus de președintele american Donald Trump pentru Gaza. Premierul israelian Benjamin Netanyahu a anunțat că susține propunerea americană. Mai multe țări cu populație arabă și musulmană sprijină și ele planul.

Propunerea, susținută deja de premierul israelian Benjamin Netanyahu, prevede încetarea luptelor și reconstrucția Gazei în schimbul dezarmării și predării controlului de către Hamas. Comunitatea internațională a salutat inițiativa, însă scepticismul rămâne ridicat în rândul palestinienilor, care văd în plan o capitulare forțată. Răspunsul oficial al Hamas încă nu are un termen stabilit.

Miniștrii de externe din Arabia Saudită, Iordania, Emiratele Arabe Unite, Pakistan, Indonezia, Qatar, Turcia și Egipt au semnat o declarație prin care promit să colaboreze cu Statele Unite pentru finalizarea și implementarea planului de pace propus de președintele Donald Trump. Și președinta Comisiei Europene a salutat planul de pace susținut de SUA. Ursula von der Leyen a declarat că UE este „gata să contribuie” pentru realizarea planului.