Războiul din Ucraina, ziua 1.317. Zelenski se întâlnește cu liderii europeni la Copenhaga / Viktor Orbán, mesaj la Copenhaga: „Situația e gravă. Pe masă sunt propuneri pro-război”

Ucraina pregătește vânzarea acțiunilor de stat la Sense Bank și Ukrgasbank

Guvernul ucrainean a demarat pregătirile pentru vânzarea acțiunilor deținute la Sense Bank și Ukrgasbank, pentru a reduce participarea statului în sectorul bancar și a alimenta bugetul național.

Aceasta este prima etapă a planului mai amplu de reformă, care include selecția unui consultant pentru vânzarea pachetelor de acțiuni până la sfârșitul toamnei.

Rusia își modernizează rachetele pentru a evita sistemele Patriot

Rusia a îmbunătățit rachetele Iskander-M și Kinzhal pentru a evita sistemele Patriot ale Ucrainei, folosind traiectorii schimbătoare și atacând recent fabrici de drone și birouri europene.

Eficiența interceptărilor ucrainene a scăzut de la 37% în iulie la 6% în septembrie.

Marea Britanie și Germania organizează următoarea reuniune a grupului de sprijin pentru Ucraina

Pe 15 octombrie, Marea Britanie și Germania vor organiza la sediul NATO următoarea întâlnire a Ukraine Defense Contact Group în formatul Ramstein, coordonând sprijinul internațional pentru Ucraina.

Summitul are loc din cauza provocărilor rusești și include livrări de arme NATO, precum rachete Patriot și HIMARS.

G7 amenință statele care cresc importurile de petrol rusesc

Miniștrii de finanțe ai țărilor din Grupul celor Șapte (G7) au anunțat măsuri împotriva statelor care continuă să cumpere petrol rusesc, într-un comunicat publicat pe 1 octombrie.

Aceștia au declarat că vor „maximiza presiunea” asupra Moscovei pentru a slăbi capacitatea sa de luptă și a sprijini apărarea Ucrainei, scrie Kyiv Independent.

Pierderile Rusiei în Ucraina depășesc 1,1 milioane de militari

De la începutul invaziei pe scară largă a Ucrainei, la 24 februarie 2022, Rusia a pierdut aproximativ 1.112.460 de militari, potrivit Statului Major al Forțelor Armate ucrainene. În ultimele 24 de ore, forțele ruse au înregistrat 980 de pierderi.

Atac cu rachetă în centrul Balakliiei

O rachetă rusă, posibil Iskander-M, a lovit centrul Balakliiei, în regiunea Harkov, seara zilei de 1 octombrie, ucigând o persoană și rănind 10, printre care un copil de patru ani.

Explozia a avariat mai multe clădiri, inclusiv un cafenea, o farmacie, magazine și o clădire administrativă, precum și mai multe mașini. Serviciile de urgență au intervenit pentru curățarea resturilor și ajutorarea localnicilor afectați.

Viktor Orban, mesaj dur la summitul de la Copenhaga: „Situația e gravă. Pe masă sunt propuneri pro-război” / Premierul Ungariei se opune aderării Ucrainei la UE

Premierul Ungariei, Viktor Orbán, și-a reafirmat opoziția față de aderarea Ucrainei la Uniunea Europeană și față de sprijinul militar pentru Kiev, susținând că Bruxelles-ul vrea să meargă la război.

„Copenhaga, ziua a doua. Situația este gravă. Pe masă sunt propuneri evidente pro-război. Vor să dea fondurile UE Ucrainei. Vor să accelereze aderarea Ucrainei prin tot felul de trucuri juridice. Vor să finanțeze livrările de arme. Toate aceste propuneri arată limpede că bruxellezii vor să meargă la război”, a scris Viktor Orbán pe pagina sa de Facebook.

Ofițer taiwanez, în Polonia: Înfrângerea Ucrainei ar încuraja China să acționeze împotriva Taiwanului

Dacă Rusia învinge Ucraina, acest lucru va încuraja acțiunile Chinei împotriva Taiwanului, iar Taipei speră ca Kievul să iasă victorios, a declarat săptămâna aceasta un ofițer militar taiwanez de rang înalt, într-o vizită rară în Europa pentru a participa la un forum pe tema securității.

Taiwanul, pe care China îl consideră teritoriul său, a găsit o audiență din ce în ce mai receptivă în unele părți din Europa Centrală și de Est de la invazia Rusiei în Ucraina în 2022, chiar dacă aproape toate țările europene mențin relații diplomatice oficiale doar cu Beijingul și nu cu Taipei, scrie Reuters.

„Schimbare de joc pentru Rusia”. Rachetele modernizate ale armatei lui Putin pun în dificultate sistemele Patriot ale Ucrainei

Atacurile aeriene intense desfășurate de Rusia în ultimele luni arată că Moscova ar fi reușit să își adapteze rachetele astfel încât să evite apărarea antiaeriană ucraineană, afirmă oficiali ucraineni și occidentali citați de Financial Times.

Bombardamentele care au vizat în această vară producători ucraineni de drone au reprezentat un exemplu clar al modului în care Rusia și-a îmbunătățit rachetele balistice pentru a înfrânge mai eficient bateriile americane Patriot, au declarat pentru Financial Times oficiali ucraineni și occidentali.

Volodimir Zelenski va avea o întâlnire cu liderii europeni la Copenhaga

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, va fi prezent joi la Copenhaga, unde se va întâlni cu liderii europeni, potrivit unui comunicat transmis de premierul Danemarcei, Mette Frederiksen.

Conform informațiilor oficiale, Zelenski va vorbi joi în fața Comunității Politice Europene, un forum care reunește aproape 50 de șefi de stat, de guvern și reprezentanți ai Uniunii Europene, scrie Reuters.

SUA oferă Ucrainei informații pentru lovituri asupra infrastructurii energetice rusești

Administrația Trump a aprobat pentru prima dată furnizarea de informații de intelligence care să sprijine atacurile cu rachete cu rază lungă ale Ucrainei asupra rafinăriilor, conductelor și centralelor electrice din Rusia.

Decizia marchează o implicare mai profundă a Washingtonului în conflict, în timp ce se discută și posibilitatea livrării de rachete Tomahawk și Barracuda cu rază de până la 800 de kilometri.

Zelenski acuză Rusia că provoacă riscuri nucleare la Cernobîl și Zaporojie

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski acuză Rusia că a atacat deliberat infrastructura energetică din apropierea centralei de la Cernobîl, lăsând instalația fără curent timp de câteva ore.

El susține că Moscova menține și întreruperea alimentării la centrala nucleară Zaporojie, ceea ce creează riscuri grave, profitând de poziția slabă a Agenției Internaționale pentru Energie Atomică.

NATO trebuie să își intensifice coordonarea în fața amenințărilor hibride rusești

Premierul danez Mette Frederiksen avertizează că Europa se confruntă cu un război hibrid început de Rusia prin atacuri cibernetice, drone și sabotaje. Ea cere o reacție comună a NATO, spunând că apărarea nu este suficientă.

Trump aprobă sprijinul SUA pentru loviturile Ucrainei asupra infrastructurii energetice ruse

Administrația Trump a autorizat pentru prima dată furnizarea de informații de intelligence către Ucraina pentru a sprijini atacurile cu rachete cu rază lungă asupra infrastructurii energetice din Rusia, a relatat Wall Street Journal.

Președintele Donald Trump a aprobat recent ca Pentagonul și agențiile de informații americane să ajute Kievul cu date necesare pentru a lovi ținte strategice din Rusia, precum rafinării, conducte și centrale electrice, scrie Wall Street Journal.

Oficialii americani spun că obiectivul este slăbirea economiei de război a Moscovei, într-un moment în care negocierile de pace sunt blocate.