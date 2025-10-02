„Schimbare de joc pentru Rusia”. Rachetele modernizate ale armatei lui Putin pun în dificultate sistemele Patriot ale Ucrainei / Rata de interceptare a scăzut drastic

Bombardamentele care au vizat în această vară producători ucraineni de drone au reprezentat un exemplu clar al modului în care Rusia și-a îmbunătățit rachetele balistice pentru a înfrânge mai eficient bateriile americane Patriot, au declarat pentru Financial Times oficiali ucraineni și occidentali.

Rusia ar fi modificat, cel mai probabil, sistemul mobil Iskander-M, care lansează rachete cu o rază estimată de până la 500 km, precum și rachetele balistice aeropurtate Kinzhal, care pot zbura până la 480 km, au adăugat sursele FT.

Aceste rachete urmează acum o traiectorie obișnuită, după care se abat brusc sau execută manevre care „derutează și evită” interceptoarele Patriot.

Este o „schimbare de joc pentru Rusia”, spune un fost oficial ucrainean

Cum Kievul se confruntă și cu întârzieri în livrările de interceptoare antiaeriene din SUA, campania de atacuri cu rachete a distrus obiective militare esențiale și infrastructură critică înainte de iarnă.

Rata de interceptare a rachetelor balistice de către Ucraina a crescut în timpul verii, atingând 37% în august, dar a scăzut dramatic la 6% în septembrie, deși numărul lansărilor a fost mai mic, potrivit datelor publice ale forțelor aeriene ucrainene și analizate de Financial Times.

Forțele aeriene ucrainene au raportat miercuri că toate cele patru rachete Iskander-M lansate în timpul nopții și-au atins țintele.

Fabrici de drone și infrastructură critică, lovite

Cel puțin patru fabrici de producție de drone din Kiev și împrejurimi au fost grav avariate de rachetele rusești în această vară, au declarat actuali și foști oficiali ucraineni, inclusiv asupra unei unități care producea dronele turcești Bayraktar, potrivit declarațiilor publice ale unor oficiali locali.

Două rachete lansate în acel atac par să fi vizat birourile unei companii care proiecta și producea componente pentru sisteme de drone, au afirmat doi oficiali informați despre incident.

Rachetele rusești au trecut de apărarea ucraineană și au avariat și birourile Delegației UE și ale British Council, aflate în apropiere.

Sistemele Patriot sunt singurele din arsenalul Kievului capabile să doboare rachete balistice rusești. Rachetele de croazieră ale Moscovei pot fi neutralizate cu sisteme mai puțin sofisticate, însă modificările făcute le fac acum mai greu de doborât, au precizat oficialii.

Un oficial occidental, informat cu privire la datele privind performanța Patriot, a spus că primul semn al modernizării rachetelor rusești a fost scăderea evidentă a ratelor de interceptare.

El a precizat că a apărut un „tipar” în care rachetele inamice se comportau diferit în „faza terminală”, abatându-se de la setările de angajare anterioare.

Ucraina și Rusia, într-un joc continuu al adaptabilității

Analiștii afirmă că ajustările de software sunt, cel mai probabil, motivul eficienței sporite a rachetelor rusești.

Iskander-M „poate executa manevre destul de agresive în faza terminală”, a remarcat Fabian Hoffmann, cercetător în domeniul rachetelor la Universitatea din Oslo.

În locul unor modificări costisitoare de hardware, ajustările sistemelor de ghidaj pot programa racheta să facă o manevră rapidă chiar înainte de a lovi ținta și apoi să se prăbușească abrupt, complicând capacitatea Patriot de a urmări și intercepta.

Hoffmann a adăugat că Ucraina și Rusia „joacă un joc al adaptabilității” în privința tehnologiilor de armament, dar există și un joc de-a șoarecele și pisica în încercarea de a distruge sistemele de armament ale celuilalt.

Zelenski cere mai multe sisteme Patriot

Ucraina nu dezvăluie informații despre numărul bateriilor Patriot pe care le are și unde sunt desfășurate, dar se știe că cel puțin șase au fost livrate, iar componente ale altor trei au fost furnizate în ultimele săptămâni de Germania și Norvegia.

Președintele Volodimir Zelenski a cerut insistent partenerilor occidentali ai Ucrainei să furnizeze mai multe astfel de sisteme, oferindu-se chiar să cumpere până la zece complete.

Odată cu apropierea iernii, Zelenski a avertizat că Moscova revine la strategia familiară de a lovi rețeaua energetică a Ucrainei pentru a arunca țara în întuneric și a slăbi moralul populației. Însă evoluțiile tehnologice ale rachetelor rusești fac ca această amenințare să fie și mai gravă în acest an.

„Din păcate, aceasta a devenit deja o tactică tradițională a Rusiei”, a spus el.