Rusia amenință cu „ripostă adecvată” dacă SUA furnizează rachete Tomahawk Ucrainei

Declarația a venit la câteva zile după ce vicepreședintele american J.D. Vance a indicat că Washingtonul analizează cererea Ucrainei pentru rachete Tomahawk. Peskov nu a oferit detalii despre ce măsuri ar putea fi luate de Moscova în replică, scrie The Kyiv Independent.

Într-o întrevedere cu ușile închise la Adunarea Generală a ONU, pe 23 septembrie, președintele Zelenski ar fi solicitat direct aceste rachete omologului american. De mai mulți ani, Ucraina include Tomahawk în „Planul de victorie” ca armament strategic, capabil să atingă ținte în spatele liniilor inamice.

Statele Unite consideră rachetele Tomahawk drept un instrument esențial: ele zboară la altitudini joase, pot fi redirecționate în timpul zborului și evită detectarea. Ucraina susține că astfel ar putea lovi centre de comandă sau depozite rusesti profunde.

Până acum, Ucraina s‑a bazat pe rachetele Storm Shadow (n.r. rază de circa 250 km), furnizate de aliați occidentali. În schimb, Rusia are un avantaj semnificativ în capacități de rachete: utilizează frecvent rachete de croazieră Kalibr și rachete balistice Iskander pentru atacuri asupra orașelor ucrainene. Ca răspuns, Kievul recurge la atacuri cu drone vizând infrastructură, depozite de combustibil şi baze militare ruse.

Purtătorul de cuvânt Dmitri Peskov a subliniat că Rusia nu va tolera ceea ce consideră „escaladă directă” și va reacționa corespunzător, fără să ofere detalii concrete.

Pe plan diplomatic, o livrare de Tomahawk ar marca o etapă semnificativă în sprijinul militar al SUA și riscă să agraveze conflictul prin extinderea razei tactice. Rusia ar putea răspunde cu contramăsuri militare sau sancțiuni, contribuind la escaladarea tensiunilor.

Analistii avertizează că o astfel de decizie ridică riscuri majore de escaladare regională și implicare directă între marile puteri.