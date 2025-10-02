Ofițer taiwanez, în Polonia: Înfrângerea Ucrainei ar încuraja China să acționeze împotriva Taiwanului

Taiwanul, pe care China îl consideră teritoriul său, a găsit o audiență din ce în ce mai receptivă în unele părți din Europa Centrală și de Est de la invazia Rusiei în Ucraina în 2022, chiar dacă aproape toate țările europene mențin relații diplomatice oficiale doar cu Beijingul și nu cu Taipei, scrie Reuters.

Spre deosebire de Statele Unite, Europa nu mai vinde Taiwanului echipamente militare scumpe, de teamă să nu atragă mânia Beijingului, iar vizitele oficiale în Europa ale ofițerilor militari taiwanezi sunt extrem de rare.

În cadrul Forumului de Securitate de la Varșovia, marți, Hsieh Jih-Sheng, șeful adjunct al statului major general pentru informații al Ministerului Apărării din Taiwan, a declarat că războiul din Ucraina este urmărit cu atenție la Taipei.

„Le dorim victoria”, a spus el, într-o înregistrare video transmisă online de la eveniment, la care a participat personal, purtând uniformă militară completă și vorbind în engleză.

„Sunt multe lucruri pe care le putem învăța din teatrul de operațiuni ucrainean și pe care le putem folosi pentru a ne îmbunătăți pregătirea generală”, a adăugat Hsieh. „Înfrângerea Ucrainei va semnala că China poate adopta o atitudine mai agresivă față de Taiwan”.

Ministerul de Externe al Chinei nu a răspuns imediat la solicitarea de comentarii. Luni, acesta a condamnat participarea ministrului de Externe al Taiwanului, Lin Chia-lung, la același forum, afirmând că Taiwanul încearcă să exagereze amenințarea din partea Chinei.

Hsieh a tras un semnal de alarmă cu privire la exercițiile militare comune ale Chinei și Rusiei

„Dacă China va invada Taiwanul în timp ce Rusia își intensifică ofensiva în Ucraina, lumea s-ar putea confrunta cu o criză geopolitică pe două fronturi”, a adăugat el.

„Europa de astăzi, luptați pentru propria voastră securitate. Dacă ne ajutați, putem preveni posibilitatea unui război în Indo-Pacific”. Taiwanul s-a alăturat sancțiunilor occidentale împotriva Rusiei și a studiat, de asemenea, modul în care armata ucraineană, mult mai mică, a reușit să lupte împotriva uriașului său vecin, învățând lecții despre cum ar putea face față unui eventual atac chinez.

Taiwanul s-a plâns în ultimii cinci ani de presiunea militară crescută din partea Chinei, atât prin jocuri de război, cât și prin activități de „zonă gri” care nu ajung la un conflict deschis, dar sunt menite să exercite presiune, inclusiv atacuri cibernetice și sabotarea cablurilor submarine.

Hsieh a afirmat că Taiwanul și Europa ar putea învăța unul de la celălalt.

„Ne confruntăm de ani de zile cu operațiunile din zona gri ale Chinei. Avem o experiență enormă în ceea ce privește modul în care combatem dezinformarea, pe care o putem împărtăși cu Europa, și modul în care putem beneficia noi, dar și națiunile europene”, a afirmat el.