JD Vance anunță că Trump ia în considerare furnizarea de rachete cu rază lungă de acțiune către Ucraina

Statele Unite iau în considerare solicitarea Ucrainei de a furniza rachete Tomahawk cu rază lungă de acțiune, iar cel care va lua „decizia finală” în acest sens va fi președintele american Donald Trump, a declarat JD Vance, potrivit BBC.

Administrația Trump a implementat o politică de vânzare de arme către Ucraina, care ar urma să fie plătită de țările europene membre NATO, în conformitate cu termenii unui acord încheiat între Trump și liderii NATO la începutul verii, notează CBS News.

Astfel, JD Vance a declarat că Washingtonul ia în considerare vânzarea de rachete Tomahawk în conformitate cu această politică. „Ceea ce facem este să le cerem europenilor să cumpere acele arme, ceea ce demonstrează că și Europa are un interes în acest joc. Cred că acest lucru îi va face să se implice cu adevărat atât în ceea ce se întâmplă în propria lor curte, cât și în procesul de pace pe care președintele îl promovează de opt luni”, a mai spus vicepreședintele american.

Kievul solicită de mai mult timp partenerilor occidentali să îi furnizeze arme care ar putea lovi orașe rusești aflate la distanță de linia frontului, argumentând că acestea ar slăbi industria militară rusă și ar pune capăt războiului.

Rachetele Tomahawk au o rază de acțiune de 2.500 de kilometri.