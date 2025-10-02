Elon Musk cere boicotarea Netflix din cauza unui serial animat cu un personaj LGBT

Controversa a izbucnit în jurul serialului animat „Dead End: Paranormal Park”, lansat în 2022, care urmăreşte aventurile lui Barney, un adolescent transgender, şi ale Normei, o fată autistă, într-un parc de distracţii bântuit. Deşi producţia a fost anulată de Netflix în 2023, fragmente din serial au reapărut pe reţelele sociale, fiind criticate de conturile conservatoare.

Musk a distribuit mai multe astfel de postări şi a scris: „Anulaţi Netflix pentru sănătatea copiilor voştri”. Ulterior, el a susţinut că platforma promovează în mod activ mesaje nepotrivite pentru publicul tânăr, potrivit Le Figaro.

Hamish Steele, creatorul serialului, a reacţionat pe Bluesky, catalogând acuzaţiile drept „minciuni şi calomnii”, subliniind că Netflix nu promovează în prezent producţia. El a mai afirmat că a primit mesaje homofobe şi antisemite în urma scandalului.

Reacţiile nu au rămas fără ecou pe piaţa financiară. Conform publicaţiei Barron’s, acţiunile Netflix au scăzut miercuri cu aproximativ 2,3%, rămânând pe roşu şi joi. Totuşi, compania nu a comentat până acum în mod oficial apelurile la boicot.

Organizaţiile LGBT+ au atras atenţia că astfel de campanii online alimentează discursul de ură. Un raport GLAAD arată că incidentele îndreptate împotriva persoanelor transgender au crescut cu 14% în Statele Unite între mai 2024 şi aprilie 2025.