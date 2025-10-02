Prima pagină » Știri externe » Elon Musk cere boicotarea Netflix din cauza unui serial animat cu un personaj LGBT

Elon Musk cere boicotarea Netflix din cauza unui serial animat cu un personaj LGBT

Elon Musk a anunţat pe reţeaua sa de socializare X că şi-a anulat abonamentul la Netflix şi i-a îndemnat pe urmăritori să procedeze la fel, acuzând platforma de streaming că „împinge ideologia trans către copii”.
Elon Musk cere boicotarea Netflix din cauza unui serial animat cu un personaj LGBT
Sursa foto: Hepta via Mediafax Foto
Petru Mazilu
02 oct. 2025, 22:28, Știri externe

Controversa a izbucnit în jurul serialului animat „Dead End: Paranormal Park”, lansat în 2022, care urmăreşte aventurile lui Barney, un adolescent transgender, şi ale Normei, o fată autistă, într-un parc de distracţii bântuit. Deşi producţia a fost anulată de Netflix în 2023, fragmente din serial au reapărut pe reţelele sociale, fiind criticate de conturile conservatoare.

Musk a distribuit mai multe astfel de postări şi a scris: „Anulaţi Netflix pentru sănătatea copiilor voştri”. Ulterior, el a susţinut că platforma promovează în mod activ mesaje nepotrivite pentru publicul tânăr, potrivit Le Figaro.

Hamish Steele, creatorul serialului, a reacţionat pe Bluesky, catalogând acuzaţiile drept „minciuni şi calomnii”, subliniind că Netflix nu promovează în prezent producţia. El a mai afirmat că a primit mesaje homofobe şi antisemite în urma scandalului.

Reacţiile nu au rămas fără ecou pe piaţa financiară. Conform publicaţiei Barron’s, acţiunile Netflix au scăzut miercuri cu aproximativ 2,3%, rămânând pe roşu şi joi. Totuşi, compania nu a comentat până acum în mod oficial apelurile la boicot.

Organizaţiile LGBT+ au atras atenţia că astfel de campanii online alimentează discursul de ură. Un raport GLAAD arată că incidentele îndreptate împotriva persoanelor transgender au crescut cu 14% în Statele Unite între mai 2024 şi aprilie 2025.