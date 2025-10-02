Ucrainenii acuză: centrala nucleară din Zaporojie, aproape conectată la rețeaua rusească

Ucrainenii îi acuză pe ruși că aproape au conectat centrala nucleară din Zaporojie la rețeaua rusească.

Ministrul de externe al Ucrainei, Andrii Sybiha, a declarat că Rusia se pregătește să conecteze cea mai mare centrală nucleară din Europa la propria rețea electrică, a relatat Reuters.

Ucraina a avertizat săptămâna aceasta că centrala ocupată de Rusia a fost întreruptă de la alimentarea cu energie externă timp de opt zile consecutive din cauza atacurilor rusești.

Atunci, centrala a utilizat generatoare de urgență. Aceasta este cea mai lungă perioadă de acest tip de la începutul războiului, conform Agenției Internaționale pentru Energie Atomică.

Centrala nucleară a fost ocupată de armata rusă în primele zile ale războiului, iar din acel moment și până în prezent, forțele rusești au lansat atacuri în apropiere, care au afectat sau avariat zona.