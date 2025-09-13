Elon Musk cere dizolvarea Parlamentului britanic la protestele anti-imigrație din Londra

Elon Musk a participat prin videoconferință la marșul „Unește Regatul” organizat de activistul anti-imigrație Tommy Robinson, criticând guvernul britanic și cerând dizolvarea Parlamentului, informează Sky News.

„Acesta este un mesaj pentru oamenii care în mod normal nu s-ar implica în politică, care vor doar să-și trăiască viața.

Mesajul meu pentru ei este: dacă violența va veni la voi, nu veți avea de ales. Ori ripostați, ori muriți, acesta este adevărul”, a declarat Elon Musk la marșul anti-imigrație.

„Trebuie să existe o dizolvare a parlamentului și alegeri”

Acesta a cerut dizolvarea Parlamentului și organizarea de alegeri anticipate.

„Nu mai avem încă patru ani, sau oricând vor fi următoarele alegeri, e prea mult.

Trebuie făcut ceva. Trebuie să existe o dizolvare a parlamentului și alegeri”.

Acesta a mai declarat că stânga este „partidul crimei”, făcând referire la moartea recentă a activistului conservator Charlie Kirk în Utah.