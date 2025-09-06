O amendă record pentru compania lui Elon Musk: un hacker a dezvăluit cum a eșuat pilotul automat și a provocat un accident mortal

În Statele Unite, justiția tratează fiecare detaliu cu maximă seriozitate – iar acest caz o dovedește pe deplin. În 2019, un șofer de Tesla care folosea pilotul automat a lovit mașina unei familii, cu consecințe fatale. Acum, compania lui Elon Musk a fost condamnată la plata unei despăgubiri record: 243 de milioane de dolari către familiile victimelor, scrie Vanguardia.

Accidentul din Florida

În acel an, Naibel Benavides León și Dillon Angulo se aflau în camioneta lor în Cayo Largo, Florida, când un Tesla a ignorat semnul „Stop” și s-a prăbușit peste ei. Naibel a murit, iar Dillon a fost grav rănit.

La început, Tesla a susținut că nu deține date despre accident. Familia a angajat însă un hacker, care a descoperit că Tesla poartă responsabilitatea pentru accident în proporție de 33%.

Dovezile ascunse

Conform informațiilor dezvăluite de The Washington Post, familia a dat în judecată atât șoferul, cât și Tesla pentru omor. Compania a afirmat inițial că datele accidentului erau „corupte”. Hackerul a reușit însă să acceseze informațiile stocate de mașină, care au arătat clar că, deși șoferul a lăsat volanul nesupravegheat câteva secunde, pilotul automat nu a emis niciun avertisment și nu a luat măsuri pentru a evita coliziunea.

După ce familia a prezentat aceste dovezi în instanță, Tesla a recunoscut că a găsit, „în sfârșit”, datele. Ancheta a arătat însă că vehiculul trimisese datele accidentului în momentul producerii, iar imediat după aceea s-a „deconectat” de la rețeaua Tesla.

Rolul hackerului

Hackerul cunoscut sub pseudonimul Greentheonly a declarat pentru The Washington Post că Tesla i-a sugerat să actualizeze cipul mașinii pentru a recupera datele: „Să-l pornim, să-l actualizăm și să vedem ce se întâmplă.” Acesta a refuzat, subliniind: „Dacă aș vrea să distrug dovezi de pe calculatorul meu, exact asta aș recomanda să facă cineva.”

Grație neîncrederii și descoperirilor sale, familiile victimelor au obținut despăgubirea de 243 de milioane de dolari.

Avocații companiei lui Elon Musk susțin acum că verdictul ar trebui anulat, în timp ce familiile victimelor consideră că procesul a adus în sfârșit dreptate și un dram de liniște.