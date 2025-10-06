Locul în care riști să iei până la 800 de euro amendă dacă dai drumul la centrală mai devreme

În acest fel, Italia oferă un exemplu concret despre cum guvernele UE fac eforturi majore pentru a menține echilibrul între confortul populației și protejarea resurselor energetice.Iar toate acestea se întâmplă într-un context global dominat de scumpiri și presiuni climatice.

Zilele de pornire a căldurii pentru fiecare zonă climatică

Zona A (insulele Lampedusa, Linosa, Porto Empedocle): căldura se poate activa între 1 decembrie și 15 martie, maximum 6 ore pe zi.

Zona B (provincie calde precum Palermo, Catania): între 1 decembrie și 31 martie, maxim 8 ore/zi.

Zona C (Napoli, Salerno, Taranto): de la 15 noiembrie până la 31 martie, 10 ore/zi.

Zona D (Roma, Firenze, Genova): 1 noiembrie – 15 aprilie, până la 12 ore/zi.

Zona E (nord și centru Italia, ex: Milano, Torino, Bologna, Veneția): 15 octombrie – 15 aprilie, până la 14 ore/zi.

Zona F (zone montane precum Trento, Belluno, Cuneo): fără restricții de perioadă — încălzirea poate fi pornită oricând.

Temperaturi reglementate și sancțiuni severe

În același timp, sunt în vigoare limite de temperatură pentru fiecare tip de clădire și recomandări precise pentru economisirea energiei.

În locuințele rezidențiale, temperatura nu trebuie să depășească 19 °C, cu o toleranță de 2 grade. Pentru clădiri industriale sau artizanale, limita este 17 °C. Nerespectarea acestor norme atrage amenzi între 500 și 3.000 de euro, plus eventuale penalități locale de circa 800 euro.

Sfaturi pentru a reduce factura la căldură

Pentru a economisi energie și bani, experții propun un set de 10 reguli: