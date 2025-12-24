Primarul unei comune din Suceava, condamnat definitiv pentru că a bătut un consilier local

Primarul comunei Satu Mare din județul Suceava, Toader Adrian Lavric, a fost condamnat definitiv de instanțele de judecată într-un dosar de agresiune.

Concret, acesta a primit o amendă penală în valoare de 6.900 de lei, după ce a fost găsit vinovat pentru două infracțiuni comise împotriva unui consilier local: „purtare abuzivă” și „tulburarea ordinii și liniștii publice”, scrie Monitorul de Suceava.

Cel care a fost agresat de Lavric este Silvestru Rădăuți Balan, fost consilier local și candidat al partidului S.O.S. România la președinția Consiliului Județean Suceava.

Pe lângă amenda penală, judecătorii au stabilit și un termen de supraveghere de doi ani. În această perioadă, edilul comunei Satu Mare trebuie să respecte o serie de măsuri impuse de instanță.

Pedeapsa primită în cele din urmă este una mai blândă decât cea dispusă de Judecătoria Rădăuți, care îl condamnase inițial la un an de închisoare cu suspendare. Dacă această pedeapsă ar fi fost cea finală, ar fi atras automat pierderea mandatului de primar. Acum, amenda penală primită îi permite să rămână la conducerea primăriei.

Ce s-a întâmplat

Potrivit presei locale, agresiunea s-a petrecut în urmă cu patru ani și jumătate, pe 25 mai 2021, după o ședință de consiliu local.

„Având funcția publică de primar și aflându-se în exercitarea atribuțiilor de serviciu, în timp ce se afla în curtea primăriei, a lovit-o cu pumnii și cu picioarele, în mod repetat, atât în zona feței, cât și a corpului, pe persoana vătămată, cauzându-i acesteia leziuni care au necesitat 5-6 zile de îngrijiri medicale”, se arată într-un extras din rechizitoriul procurorilor de la Rădăuți.

Scandalul a început încă din incinta primăriei, unde consilierul local, de la USR la momentul respectiv, a avut un schimb de replici mai acid cu Lavric, legat de utilizarea bugetului comunei. La finalul întrunirii, cei doi au continuat scandalul afară. Consilierul a sunat la 112 și a fost transportat la Spitalul Rădăuți, unde a fost supus mai multor investigații și a primit tratament de specialitate. În replică, la momentul respectiv, primarul a spus că și-a pierdut cumpătul, însă a recunoscut doar că l-a împins pe consilierul local.