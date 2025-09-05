Tesla propune un pachet salarial record de 1.000 de miliarde de dolari pentru Elon Musk

Planul, prezentat vineri în documentele oficiale trimise de Tesla către autoritățile din SUA care supraveghează bursele, se întinde pe 10 ani și îi promite lui Musk o sumă uriașă: până la 1.000 de miliarde de dolari, dar numai dacă atinge niște obiective foarte ambițioase. Printre ele se numără creșterea flotei de mașini care se conduc singure (așa-numitele „robotaxiuri”) și ridicarea valorii Tesla pe bursă de la 1.000 de miliarde de dolari la cel puțin 8.500 de miliarde.

„Este o ofertă pe măsura viziunii și ambiției lui Musk – una care transformă, practic, Tesla într-un pariu pe inteligență artificială, mobilitate autonomă și dominație tehnologică globală”, notează Financial Times.

Musk, plătit doar dacă Tesla rescrie istoria

Noul pachet prevede acordarea a până la 423 de milioane de opțiuni pe acțiuni, distribuite în mai multe tranșe. Aceste opțiuni îi oferă lui Elon Musk dreptul de a cumpăra acțiuni Tesla la un preț fix, semnificativ mai mic decât cel de piață dacă îndeplinește anumite condiții.

Mai exact, Musk va „debloca” – adică va putea activa și valorifica – fiecare tranșă din acest pachet numai dacă atinge simultan două tipuri de obiective: ținta de creștere a valorii de piață a Tesla (precum creșterea capitalizării bursiere) și un obiectiv operațional concret, cum ar fi lansarea a 1 milion de robotaxiuri sau atingerea unui profit ajustat de 400 de miliarde de dolari.

Cu alte cuvinte, dacă Tesla are succes masiv, Musk va putea cumpăra milioane de acțiuni la un preț preferențial și apoi să le vândă la valoarea reală de pe bursă, realizând astfel un câștig uriaș. Dacă nu îndeplinește aceste obiective, nu primește nimic.

Dacă reușește, Musk ar putea deține peste 25% din companie, consolidându-și controlul asupra Tesla, chiar și în contextul implicării sale în alte companii precum SpaceX, Neuralink, xAI și Boring Company: „Acest plan reflectă încrederea absolută a consiliului în leadership-ul lui Elon și angajamentul său față de Tesla,” a transmis compania în documentele oficiale.

Compensațiile vechi încă se judecă

Propunerea vine la scurt timp după ce un tribunal din Delaware a anulat controversatul pachet din 2018, evaluat inițial la peste 50 de miliarde de dolari – un plan de compensații aprobat atunci de consiliul Tesla, care îi acorda lui Elon Musk zeci de miliarde în opțiuni pe acțiuni dacă îndeplinea anumite obiective financiare.

Judecătorii au considerat că Musk a avut o influență disproporționată în procesul de aprobare și că acționarii nu au fost corect informați. Deși Tesla a făcut apel, compania a aprobat în august un pachet interimar de 30 de miliarde de dolari, sub formă de acțiuni restricționate, ce vor fi anulate dacă Musk câștigă procesul.

Vot decisiv în noiembrie

„Acționarii merită transparență, dar și stabilitate. Musk trebuie să fie motivat să rămână și să conducă Tesla în era post-auto”, notează și Harvard Corporate Governance Forum, platforma Facultății de Drept de la Harvard, care analizează practicile de conducere și etică în marile companii.

Planul de 1.000 de miliarde de dolari va fi supus votului acționarilor pe 6 noiembrie, în cadrul unei adunări extraordinare programate la sediul Tesla din Austin, Texas.

Între timp, acțiunile Tesla au scăzut cu 16% de la începutul anului, iar compania mizează pe acest nou impuls de leadership pentru a accelera dezvoltările în robotică, AI și software de conducere autonomă.