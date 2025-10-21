Măsuri pentru protejarea specialiștilor ITC afectați de concedieri, discutate la Guvern

În cadrul discuțiilor, oficialii au analizat industria ITC care se confruntă cu provocări majore, generate de relocări către piețele externe, în special India, transformările aduse de Inteligența Artificială și dificultățile din industria auto europeană.

„Companiile din ITC trec printr-o perioadă mai dificilă din cauza mișcărilor din piața globală (relocări în special în India), a transformărilor generate de Inteligența artificială, dar și de provocările din industria auto europeană. Au avut loc concedieri colective care vor lăsa în afara pieței muncii în domeniul ITC specialiști reputabili. Am discutat despre cum pot fi protejați mai bine acești experți, despre cum pot avea acces la cursuri de reconversie profesională sau să devină noii antreprenori de succes ai Start Up-urilor din tehnologie”, a transmis Radu Oprea.

Participanții au identificat măsuri de protecție pentru lucrători, inclusiv acces la cursuri de reconversie profesională și sprijin pentru dezvoltarea de start-up-uri în tehnologie. De asemenea, au fost discutate posibile măsuri legislative care să ofere un cadru mai sigur pentru specialiștii ITC.

Părțile au convenit să colaboreze cu ANIS, organizația patronală a sectorului ITC, pentru implementarea acestor inițiative.