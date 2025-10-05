UE promovează o nouă strategie în domeniul AI pentru a reduce dependența tehnologică de SUA și China

Potrivit unui proiect de propunere consultat de Financial Times, noua „strategie de aplicare a AI” a Comisiei Europene va promova instrumentele de AI fabricate în Europa pentru a asigura securitatea și reziliența, stimulând în același timp competitivitatea industrială a blocului. Strategia subliniază necesitatea îmbunătățirii utilizării AI în sectoare precum sănătatea, apărarea și producția.

Comisia își propune să „consolideze suveranitatea UE în domeniul AI” prin accelerarea dezvoltării și utilizării tehnologiilor de inteligență artificială fabricate în UE, inclusiv prin politici de „accelerare a adoptării soluțiilor europene de AI generativă scalabile și replicabile în administrațiile publice”, se arată în proiect.

Strategia, care ar putea suferi modificări înainte de a fi făcută publică, urmează să fie prezentată marți de către Henna Virkkunen, șefa departamentului tehnologic al UE.

Ea avertizează asupra „dependențelor externe ale stivei de AI” – infrastructura și software-ul necesare pentru a construi, instrui și gestiona aplicațiile de AI – care, potrivit acesteia, „pot fi utilizate ca arme” atât de „actori statali, cât și nestatali”, reprezentând un risc pentru lanțurile de aprovizionare.

Astfel de îngrijorări au crescut de la revenirea lui Donald Trump la președinția SUA, care a stârnit îngrijorări pe scară largă cu privire la dependența blocului de tehnologia americană și a determinat apeluri la independența digitală în Europa.

China provoacă SUA ca lider global în dezvoltarea AI

Între timp, China provoacă SUA ca lider global în dezvoltarea AI, alimentând temerile că Europa ar putea avea o influență redusă asupra utilizării viitoare a acestei tehnologii.

În ultimii ani, Europa a devenit sediul unui număr de companii promițătoare din domeniul AI, de la producătorul francez de modele Mistral la grupul german de tehnologie de apărare Helsing. Cu toate acestea, UE încă depinde de SUA și Asia pentru o mare parte din software-ul, hardware-ul și mineralele critice necesare dezvoltării AI.

Conform proiectului, administrațiile publice au un rol central de jucat în „ajutarea start-up-urilor din domeniul AI să se dezvolte prin creșterea cererii de soluții AI open source fabricate în Europa”.

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat vineri, în cadrul unui eveniment, că blocul dorește să „accelereze adoptarea AI la toate nivelurile” prin strategia „Apply AI”, pentru a se asigura că Europa nu ratează noua tehnologie.

AI, „activ strategic”

Bruxellesul dorește să poziționeze AI nu doar ca un instrument de productivitate, ci ca un „activ strategic” care trebuie integrat strâns în sistemele instituționale, industriale și de securitate ale UE.

Pentru a pune în aplicare acțiunile din strategie, cum ar fi sprijinirea adoptării AI în sectorul manufacturier și în sectorul sănătății, Comisia mobilizează 1 miliard de euro din programele de finanțare existente.

Blocul dorește, de asemenea, să acorde prioritate implementării instrumentelor europene bazate pe AI în domeniul apărării, întrucât capitalele europene își măresc rapid cheltuielile de apărare ca răspuns la amenințarea din partea Rusiei și la temerile legate de retragerea SUA din securitatea europeană sub administrația Trump.

Bruxellesul intenționează să „accelereze dezvoltarea și implementarea capacităților europene de comandă și control (C2) bazate pe AI”.

Sistemele C2, care sunt utilizate pentru a da instrucțiuni trupelor și a gestiona operațiunile de pe câmpul de luptă, sunt unul dintre așa-numiții factori critici pe care armatele europene se bazează în prezent în mare măsură pe SUA pentru a le furniza prin NATO.

Comisia dorește, de asemenea, să „sprijine dezvoltarea de modele suverane de frontieră” pentru tehnologia de apărare spațială.