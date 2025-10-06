Buzoianu: Vreau neapărat reducerea numărului de directori Romsilva de la 99 la 12

„Asta este o măsură pe care o vreau neapărat implementată, pentru că eu cred că vinovați, o parte din vinovații pentru direcția care a fost dată acestei instituții au fost oamenii care au fost la conducere a acestei instituții ani de zile și au folosit această instituție ca și cum ar fi fost instrumentul lor personal de îmbogățire”, a declarat Diana Buzoianu, la TVR Info.

Propunerea de reorganizare, care este pusă transparent pe site-ul Ministerului Mediului, ar urma să fie adoptată în această lună, toate partidele asumându-și în coaliție, în programul de guvernare, acest proiect ca o prioritate.

Ministrul a subliniat că această reformă este esențială pentru curățarea instituției și protejarea pădurilor României, după ce ani de zile funcțiile de conducere au fost folosite într-un mod care a favorizat îmbogățirea personală în detrimentul misiunii reale a Romsilva.

„Noi avem astăzi discrepanțe foarte mari între salarii, nu doar la Romsilva. În foarte multe dintre instituțiile din subordinea ministerului sunt niște diferențe uriașe între oameni care lucrează la București în birouri și oamenii care de fapt duc munca reală pe teren”, a explicat Diana Buzoianu.

Ministrul a subliniat că aceste discrepanțe creează frustrări și instituții total ineficiente, iar revizuirea salarizării trebuie să vină la pachet cu o lege a salarizării unitare, care ar aduce dreptate și justiție în toate instituțiile.

„O lege a salarizării unitare este un instrument care de fapt va aduce dreptate și justiție în absolut toate instituțiile”, a declarat Buzoianu, dând exemplul Ministerului Mediului, care este unul dintre ministerele cu cele mai mici salarii.

„Când vrei să-ți aduci un jurist bun sau când vrei să-ți aduci un contabil bun sau orice alt om care e bun, tu ai un concurs și ești în competiție directă cu alte ministere, unde uneori s-ar putea să ai chiar de două ori salariu în celelalte ministere. Unde va alege să meargă juristul bun, contabilul bun? Unde va fi plătit mai bine”, a explicat ministrul.

Ministrul și-a exprimat dorința ca această discuție să aibă loc cât mai rapid și la Romsilva, menționând că inițial instituția a încercat să lege cele două discuții – de salarizare și cu bonusul de pensionare – susținând că este nevoie de mult mai mult timp.

„Le-am explicat că bonusurile de pensionare trebuie să dispară acum, nu peste șapte luni”, a conchis Diana Buzoianu.