Diana Buzoianu a discutat cu locuitorii din Gura Teghii despre temerile lor privind hidrocentrala Surduc: „Orice decizie luăm să fie luată obiectiv”

Ministra Mediului, Diana Buzoianu, a participat duminică la o întâlnire cu locuitorii celor șase sate din comuna Gura Teghii (județul Buzău), pentru a asculta temerile oamenilor cu privire la hidrocentrala Surduc.

„Comuna Gura Teghii, cu o populație estimată la aproximativ 3.000 de locuitori, se confruntă de câțiva ani cu scăderea semnificativă a debitului de apă al râurilor locale. Locuitorii și-au exprimat îngrijorarea că lucrările la hidrocentrală ar putea reduce și mai mult resursele de apă potabilă și pentru agricultură”, potrivit unui comunicat de presă.

„Pentru Surduc au mai fost emise autorizații contestate în instanță, iar instanța a decis că nu a fost calculat întregul impact asupra mediului și asupra comunității. Oamenii văd, de la an la an, cum scade apa și se tem că o astfel de lucrare i-ar lăsa fără apă. E de datoria noastră ca orice decizie luăm să fie o decizie luată obiectiv, care nu va afecta viața a mii de oameni”, a declarat ministra Mediului, Diana Buzoianu.

Două direcții analizate

Ea a subliniat că va aproba proiecte după analize obiective și consultare publică: „Eu sper că nimeni nu vrea ca printr-o hârtie semnată la București să schimbăm în rău viața a mii de oameni. Vreau să mă asigur că aceste proiecte sunt făcute serios, pe baza unor studii complete și actuale. Astăzi am stat de vorbă și cu antreprenorii din zonă, care au investit aici și se tem pentru investițiile lor”.

În cadrul discuțiilor, ministra a explicat că în coaliția de guvernare au fost analizate două direcții posibile:

– continuarea pe legislația actuală, cu realizarea unor studii suplimentare realizate de Minister cu privire la impactul asupra mediului și comunităților – soluție propusă de USR.

– sau modificarea legislației în domeniu – soluție propusă de alți reprezentanți din coaliție.

„Până la acest moment, reprezentanții PSD, care au menționat că vor propune de urgență un proiect de lege, nu au dat niciun text spre analiză. Întâlnirea de astăzi (duminică – n.r.) reprezintă un pas important pentru ca deciziile privind proiectele de infrastructură să fie luate transparent și în acord cu nevoile comunității”, se arată în finalul comunicatului.