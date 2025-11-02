Diana Buzoianu: Protecția mediului ar trebui să fie o prioritate, nu doar o temă de campanie 

Ministra Mediului, Diana Buzoianu, a declarat că protecția mediului trebuie să devină o prioritate reală pentru București, nu doar o temă de campanie. Ea a afirmat că doar un primar cu sprijin politic real poate duce mai departe reformele începute la nivel național.

Ministra Mediului, Diana Buzoianu, a transmis duminică un mesaj ferm despre importanța continuării reformelor de mediu și a acuzat partidele tradiționale că tratează protecția mediului doar ca pe un slogan electoral.

„Toți candidații vor vorbi în campanie despre un București mai verde, despre aer curat și spații verzi. Dar spun asta doar pentru că se uită la sondaje”, a afirmat Buzoianu, adăugând că „prețul pe care îl plătim acum pentru indiferența față de sănătate și mediu este uriaș”.

Ea a subliniat că niciun primar nu poate face reforme singur, fără sprijinul unei majorități politice: „În spatele oricărui om politic care a reușit să împingă o reformă a stat întotdeauna o structură. Un primar USR este garanția că protecția mediului va rămâne o linie roșie în mandatul de la primărie.”

Buzoianu a spus că, în calitate de ministru, a început reorganizarea unor instituții „acaparate de pile politice” și a pornit reforme blocate „de zeci de ani”.

Ea a dat exemplul proiectului pentru construirea unui mare centru de aport voluntar, unde locuitorii Capitalei vor putea duce deșeuri voluminoase și electrice, precum și a noilor norme pentru protecția arborilor seculari.

„Toate aceste măsuri nu vor avea rezultate dacă nu vor fi susținute și local. Cătălin Drulă va fi omul care va duce aceste reforme mai departe”, a spus ministra.

În încheiere, Buzoianu a afirmat că „Bucureștiul poate fi un oraș în care se respiră”, dar acest lucru depinde de cine va continua lupta pentru spațiile verzi și împotriva mafiei imobiliare: „Cineva trebuie să ducă mai departe moștenirea lăsată de Nicușor Dan. Iar acel om este Cătălin Drulă.”