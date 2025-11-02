Cătălin Drulă va fi desemnat în mod oficial candidatul USR la Primăria Capitalei. Nicuşor Dan: Bucureştiul are nevoie de infrastructură, nu de panseluţe

Candidatura lui Cătălin Drulă la Primăria Capitalei va fi validată oficial duminică, în cadrul unui eveniment organizat de USR.

Printre invitaţi s-a aflat şi preşedintele României, Nicuşor Dan, care a transmis un mesaj de sprijin pentru Drulă şi a vorbit despre direcţiile pe care trebuie să le urmeze administraţia bucureşteană.

„Am trăit împreună ultimii cinci ani şi cred că am reuşit să schimbăm nişte lucruri. Definiţia acestor ani ar fi lupta lungă între infrastructură şi panseluţe”, a spus Nicuşor Dan.

El a criticat modul în care, în ultimele decenii, o parte importantă din bugetul Capitalei a fost cheltuită pe „lucuri lucioase, dar inutile”, în loc să fie investită în proiecte de infrastructură esenţiale pentru dezvoltarea oraşului.

Preşedintele a amintit şi de referendumul organizat anul trecut în Bucureşti, care a vizat combaterea consumului de droguri şi o mai bună administrare a bugetului local.

„E absurd ca acest oraş, cu o contribuţie uriaşă la PIB-ul României, să nu aibă bani să unifice RADET cu ELCEN sau să integreze metroul în reţeaua publică de transport, doar pentru că resursele au mers pe borduri şi panseluţe”, a spus el.

Nicuşor Dan a subliniat, de asemenea, importanţa unei dezvoltări urbane coerente şi coordonate la nivelul întregului oraş, nu doar în sectoare, unde, potrivit lui, „mafia imobiliară a dictat regulile jocului în ultimii ani”.

„Ca locuitor al acestui oraş şi ca preşedinte, mă interesează direcţia în care merge Bucureştiul. Vă încurajez să continuaţi şi veţi avea în mine un partener”, a transmis şeful statului membrilor USR prezenţi la eveniment.