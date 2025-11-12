CCR va decide în ianuarie 2026 asupra legii care permite construcții în ariile protejate

Curtea Constituțională a stabilit pentru data de 21 ianuarie 2026 termenul de judecată în cazul sesizării depuse de președintele Nicușor Dan privind Legea pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență nr. 19/2006, care reglementează utilizarea plajei Mării Negre și controlul activităților desfășurate pe plajă, precum și regimul ariilor naturale protejate.

Șeful statului a trimis legea la CCR invocând motive de neconstituționalitate și susținând că actul normativ slăbește protecția mediului și contravine obligațiilor europene ale României. Potrivit acestuia, legea permite reducerea limitelor ariilor protejate și elimină evaluarea de mediu pentru anumite proiecte energetice sau declarate de interes național de către Consiliul Suprem de Apărare a Țării.

„Adoptarea unor norme care slăbesc aceste garanții ar însemna un regres legislativ periculos, contrar principiilor statului de drept”, a transmis președintele într-o postare publică. Nicușor Dan a subliniat că independența energetică trebuie urmărită „într-o manieră sustenabilă”, cu respectarea dreptului constituțional al cetățenilor la un mediu sănătos.

Legea contestată a fost adoptată luni și a generat tensiuni între PSD și ministrul Mediului, Diana Buzoianu, care a criticat public modificările, afirmând că acestea „vor distruge păduri valoroase pentru generații întregi”.