Diana Buzoianu: Am reușit să salvăm peste 19 milioane de lei din bani europeni

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor anunță că intenționează să lanseze în perioada următoare, o amplă campanie de informare și conștientizare la nivel național, dedicată îmbunătățirii modului în care românii previn, colectează și gestionează deșeurile.

Oficialii din minister precizează într-un comunicat de presă că valoarea totală a campaniei este estimată la peste 19 milioane de lei (TVA inclus) și nu presupune niciun cost din bugetul național.

Campania urmează să fie finanțată integral din fonduri europene nerambursabile, care au fost salvate, în urma efortului din ultimele luni, prin proiectul „Asistență tehnică privind consolidarea capacității instituționale a Ministerului Mediului în domeniul gestionării deșeurilor”.

„Am reușit să salvăm peste 19 milioane de lei din bani europeni care erau pe punctul de a fi pierduți cu totul. Am luat decizia fermă, încă de la început de mandat, că vom salva toate fondurile europene care mai pot fi folosite. În timp ce, de ani de zile, cei care ne conduc spun că e nevoie de educație pentru a rezolva problema gestionării de deșeuri, 19 milioane de lei din fonduri europene, prevăzuți fix pentru asta, erau aproape pierduți.

Ei bine, alături de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, am găsit soluția pentru a fi accesați acești bani. Le mulțumesc pentru acest efort comun! Fondurile Europene vor fi folosite pentru una dintre cele mai ambițioase campanii de conștientizare pentru rezolvarea problemelor sistemice ale României cu deșeurile. România are, din păcate, probleme cronice în gestionarea deșeurilor și plătește deja milioane de euro în penalități pentru depozite neconforme și pentru neîndeplinirea obligațiilor europene. Campania pe care o pregătim va fi una modernă, fără flyere inutile, fără discursuri goale – ci cu mesaje directe, creative și adaptate fiecărei generații”, a declarat Diana Buzoianu, ministra mediului, apelor și pădurilor.

Trei teme majore

Campania va aborda trei teme majore: prevenirea generării deșeurilor cu focus pe compostarea individuală și reducerea risipei alimentare; promovarea tranziției către economia circulară cu focus pe reparare, recondiționare, reutilizare; promovarea Directivei (UE) 2019/904 privind plasticul de unică folosință (SUPD)

CPotrivit reprezentanților ministerului, conceptul general va fi realizat sub forma unei identități unitare, declinate în campanii dedicate diferitelor categorii de public: de la elevi și părinți, la companii, retaileri, fermieri și administrații locale. Campania va include acțiuni în toate cele opt regiuni ale României, evenimente publice, conținut digital și colaborări cu influenceri, artiști, bucătari sau creatori de conținut implicați în zona sustenabilității.

De asemenea, campania își propune să creeze punți de colaborare între diferite entități și categorii de public-țintă: autorități locale, mediul de afaceri (HoReCa, retail, bănci de alimente), ONG-uri, instituții educaționale, producători și consumatori, cu scopul de a stimula parteneriate și inițiative comune pentru prevenirea generării deșeurilor, reducerea risipei alimentare, promovarea reutilizării, a reparației și a recondiționării, precum și pentru reducerea utilizării plasticului de unică folosință.

Consultare de piață

Ministerul va lansa în scurt timp o consultare de piață și invită cei mai creativi profesioniști din industria de comunicare – agenții, experți în sustenabilitate, creativi, strategi, educatori și organizații neguvernamentale – să contribuie la modelarea acestei inițiative.

„Avem nevoie de idei curajoase și de oameni care cred în schimbare. Fiecare român trebuie să înțeleagă că prevenirea și reducerea generării deșeurilor nu sunt doar obligații, ci investiții în calitatea vieții noastre. Este o campanie despre responsabilitate, dar și despre speranță”, a adăugat ministra Diana Buzoianu.

Ministerul Mediului va anunța public, în perioada următoare, detaliile privind calendarul de consultare și criteriile tehnice pentru selectarea partenerilor de comunicare.