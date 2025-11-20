Cătălin Predoiu: MAI operează cu un deficit uriaș de 23%

Ministrul a detaliat amploarea problemei, referindu-se la un deficit structural care ajunge până la 23%. Acest lucru se traduce printr-o lipsă de aproximativ 30.000 de posturi în diferite departamente, scrie Capital.ro. Pentru a ilustra impactul asupra operațiunilor zilnice, Predoiu a explicat că unitățile funcționează frecvent cu doar șapte ofițeri. Iar acest lucru se întâmplă în condițiile în care sunt necesari zece. Acest deficit de personal compromite în mod direct atât securitatea publică, cât și condițiile de muncă ale angajaților actuali. El a subliniat, de asemenea, că recentele campanii de angajare, care aduc aproximativ 6.000 de noi angajați anual, nu sunt suficiente pentru a compensa rata plecărilor.

Criza iminentă a pensionărilor

La tensiunea actuală se adaugă un val iminent de pensionări, pe care Predoiu l-a descris ca o „bombă cu ceas”. Se estimează că 16.000 de angajați ai MAI se apropie de vârsta de pensionare, iar 10.000 au inițiat deja procesul de plecare. Ministrul dă vina pe o legislație „defectuoasă și prost implementată” pentru agravarea problemei. Tot el afirmă afirmând că aceasta a dus la un exod de 35.000 de ofițeri cu experiență în ultimii 15 ani, epuizând sistemul de personal valoros.

Tehnologia ca soluție modernă

Ca potențial remediu pentru criza de personal, Predoiu pledează pentru accelerarea digitalizării ministerului. Inspirându-se din progresele tehnologice din țările din Golful Persic, el consideră că automatizarea, sistemele IT moderne și tehnologia avansată pot compensa în mod eficient deficitul de resurse umane. În acest scop, el a dezvăluit că au avut deja loc discuții preliminare cu Arabia Saudită. Toate acestea au ca scop facilitarea unui schimb de expertiză în domeniul digitalizării afacerilor interne și a operațiunilor de securitate.

Amenințări la adresa stabilității instituționale și a siguranței publice

Pe termen lung, Predoiu avertizează că situația actuală plasează instituția într-o stare pe care el o numește „război asimetric intern”. Presiunea imensă asupra unei forțe de muncă suprasolicitate, combinată cu resurse insuficiente, face ca țara să fie vulnerabilă. Dacă ministerul nu primește sprijinul necesar pentru modernizare și pentru îmbunătățirea capacităților sale operaționale, el avertizează că abilitatea acestuia de a combate amenințări precum campaniile de dezinformare, atacurile cibernetice și crima organizată va fi grav diminuată.