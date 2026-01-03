Poți compensa alimentația proastă prin sport? Un oncolog de la Harvard demontează cele mai răspândite mituri despre nutriție

Urmărirea dietelor extreme și a trendurilor virale din alimentație duce rareori la beneficii durabile pentru sănătate, afirmă un oncolog format la Harvard și expert în politici de sănătate, potrivit CNBC.

În schimb, o viață lungă și o stare bună de sănătate depind de obiceiuri nutriționale simple, echilibrate și ușor de menținut pe termen lung.

Mitul 1: Orice gustare este dăunătoare

Gustările în sine nu sunt problema, explică oncologul, ci alimentele ultraprocesate.

Cercetările arată că gustările din alimente integrale, precum fructe, nuci, iaurt sau legume, îmbunătățesc calitatea dietei și reduc supraalimentarea.

Mitul 2: Avem nevoie de mai multe proteine decât consumăm

Majoritatea adulților ating deja aportul recomandat de proteine prin mesele zilnice.

Excesul de proteine, mai ales din suplimente, aduce puține beneficii și poate implica riscuri, cu excepția vârstnicilor sau a sportivilor.

Aportul zilnic recomandat de proteine este, în general, de aproximativ 0,75–1 gram per kilogram de greutate corporală. Asta înseamnă, în medie, 45–70 de grame pe zi pentru majoritatea femeilor și 55–90 de grame pentru majoritatea bărbaților, cantități care pot fi atinse ușor din alimentația obișnuită.

Alimente precum leguminoasele, ouăle, iaurtul, peștele și alte produse integrale oferă nu doar proteine, ci și fibre, vitamine și grăsimi sănătoase, fiind o alternativă mai echilibrată decât suplimentele sau consumul excesiv de carne roșie.

Mitul 3: Suplimentele de fibre sunt la fel de bune ca alimentele integrale

Doar o mică parte dintre adulți consumă suficiente fibre, care reduc riscul de cancer, diabet și boli cardiovasculare.

Suplimentele nu pot reproduce diversitatea fibrelor din fructe, legume, leguminoase și cereale integrale.

Mitul 4: Lactatele degresate sunt întotdeauna mai sănătoase

Dovezile nu susțin ideea că lactatele integrale duc la creștere în greutate.

Studiile arată că atât copiii, cât și adulții care consumă lactate cu grăsime integrală au adesea rezultate mai bune privind greutatea.

Conținutul de grăsime, luat singur, nu definește cât de sănătos este un aliment.

Lactatele integrale pot face parte dintr-o dietă echilibrată, mai ales atunci când înlocuiesc alternativele „low-fat” ultraprocesate.

Mitul 5: Toate grăsimile sunt nocive

Grăsimile sănătoase sunt esențiale, mai ales uleiurile vegetale precum uleiul de măsline extravirgin.

Chiar și cantități mici zilnice sunt asociate cu o mortalitate mai scăzută pe termen lung.

Problema nu sunt grăsimile, ci alimentele ultraprocesate, bogate în zahăr și sărace în fibre.

Mitul 6: Poți compensa alimentația proastă prin sport

Mișcarea aduce multiple beneficii, dar nu anulează un aport caloric excesiv.

Greutatea este influențată în principal de alimentație.

Chiar și așa, mișcarea rămâne esențială pentru sănătate. Activitatea fizică îmbunătățește somnul, starea de spirit, funcțiile cognitive, densitatea osoasă și relațiile sociale.

Mersul pe jos, mai ales alături de alte persoane, este una dintre cele mai eficiente și accesibile forme de mișcare.

Oncologul subliniază că nutriția bună nu înseamnă perfecțiune sau restricții severe, ci rutine bazate pe alimente integrale, precum fructele, nucile și legumele, porții moderate și mese împărtășite cu ceilalți.

Longevitatea vine din consecvență, nu din extreme, concluzionează el.