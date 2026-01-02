Fructe de pădure sau citrice? Care susțin mai eficient imunitatea

Întărirea imunității prin alimentația zilnică rămâne o prioritate, mai ales în sezonul gripal sau în perioadele de stres accentuat.

Fructele bogate în vitamina C, antioxidanți și fibre joacă un rol esențial în apărarea organismului.

Printre cele mai populare opțiuni se numără fructele de pădure și citricele, care susțin imunitatea în mod complementar, nu concurențial, potrivit IndiaToday.

Conținutul de vitamina C și susținerea zilnică a imunității

Citricele sunt considerate, în general, cele mai sigure surse de vitamina C.

O portocală medie furnizează aproximativ 70 mg de vitamina C, acoperind cea mai mare parte din necesarul zilnic și susținând producția de globule albe și protecția barierei pielii.

Și fructele de pădure oferă cantități semnificative de vitamina C, însă nivelul variază în funcție de tip.

O cană (aproximativ 150 de grame) de căpșuni conține aproximativ 85 mg de vitamina C, mai mult decât o portocală, în timp ce afinele oferă circa 14 mg per cană.

Deși citricele sunt mai constante, fructele de pădure pot furniza doze la fel de ridicate, în funcție de fructul ales.

Antioxidanți și protecție imunitară pe termen lung

Fructele de pădure sunt deosebit de bogate în antioxidanți precum antocianinele, quercetina și acidul elagic.

Acești compuși reduc inflamația și protejează celulele de stresul oxidativ, contribuind la o imunitate mai rezistentă în timp.

Citricele sunt bogate în flavonoide precum hesperidina și naringenina, cu rol important în susținerea sistemului imunitar și a circulației.

Totuși, fructele de pădure oferă un spectru mai larg de polifenoli, asigurând o protecție celulară mai extinsă.

Fibre, sănătatea intestinală și porții practice

Sănătatea intestinului este strâns legată de imunitate, iar fructele de pădure sunt bogate atât în fibre solubile, cât și insolubile.

O porție de 150 de grame (aproximativ o cană) conține 50-85 de calorii, fiind ideală pentru gustări sau micul dejun.

Citricele, precum o portocală sau un grepfrut mediu, au de obicei 60-80 de calorii și oferă fibre atunci când sunt consumate întregi.

Ambele categorii sunt ușor de integrat zilnic în alimentație.

Citricele oferă un aport rapid și constant de vitamina C, în timp ce fructele de pădure susțin imunitatea pe termen lung prin antioxidanți și fibre.

Combinate, acestea asigură cel mai eficient sprijin pentru sistemul imunitar.