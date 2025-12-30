Fiert, prăjit sau poșat? Care este cea mai sănătoasă metodă de gătire a ouălor, potrivit nutriționiștilor

Ouăle sunt un aliment de bază în dietă, însă specialiștii spun că modul de preparare contează la fel de mult ca frecvența consumului, potrivit DailyMail.

Britanicii consumă, în medie, aproape 200 de ouă de persoană pe an, ceea ce le face una dintre cele mai populare surse de proteine.

Mult timp criticate pentru conținutul de colesterol și riscurile legate de salmonella, ouăle sunt astăzi recunoscute de nutriționiști drept un aliment bogat în nutrienți, atunci când sunt gătite corect și consumate cu moderație.

De ce ouăle nu mai sunt considerate un risc pentru sănătate

Experții în nutriție spun că ouăle au fost acuzate pe nedrept de favorizarea bolilor de inimă în studiile vechi, care nu făceau diferența între ele și dietele nesănătoase în ansamblu.

Cercetările moderne arată că ouăle oferă proteine de înaltă calitate, vitaminele B și D, precum și vitamina A ușor de absorbit, având în același timp puține calorii și un conținut redus de sare.

Programele de vaccinare a găinilor au redus drastic riscul de salmonella, făcând gălbenușurile moi și mult mai sigure decât în trecut.

Metodele de gătire care păstrează cel mai bine nutrienții

Ouăle fierte ocupă primul loc în clasamentele specialiștilor, deoarece nu adaugă grăsimi suplimentare și păstrează profilul nutritiv natural.

Ouăle fierte moi mențin compuși sensibili la căldură, precum colina și luteina, importanți pentru sănătatea creierului și a ochilor, în timp ce ouăle fierte tari maximizează absorbția proteinelor.

Ouăle poșate sunt imediat următoarele, deși albușul insuficient gătit poate reduce ușor absorbția proteinelor, iar sarea adăugată crește aportul de sodiu.

Gătirea blândă versus temperaturile ridicate

Ouăle gătite „coddled” sau „bain-marie” (ouă gătite lent în apă fierbinte, fără a fi fierte) și cele coapte sunt, de asemenea, bine cotate, datorită temperaturilor mai scăzute care protejează vitaminele și grăsimile sănătoase.

Coacerea ouălor încurajează adesea asocierea lor cu legume sau leguminoase, sporind aportul de fibre și valoarea nutrițională a mesei.

Preparatele precum shakshuka sunt evidențiate ca opțiuni echilibrate, care combină ouăle cu ingrediente bogate în antioxidanți.

Unde pierd teren ouăle jumări și cele prăjite

Ouăle prăjite (ouă ochiuri, omletă, ouă jumări) ocupă ultimul loc din cauza temperaturilor ridicate, care pot oxida grăsimile și colesterolul, afectând în timp sănătatea cardiovasculară.

Ouăle jumări pot fi sănătoase dacă sunt gătite lent și cu puțină grăsime, însă untul și smântâna cresc semnificativ cantitatea de grăsimi saturate.

Specialiștii recomandă folosirea grăsimilor stabile, evitarea supraîncălzirii uleiului și limitarea timpului de prăjire.

Gălbenușul și colesterolul

Nutriționiștii descurajează ferm eliminarea gălbenușului, care conține majoritatea vitaminelor, antioxidanților și grăsimilor sănătoase.

Pentru majoritatea oamenilor, colesterolul alimentar din ouă nu reprezintă o problemă majoră, însă persoanele cu afecțiuni specifice ar trebui să-și monitorizeze consumul în contextul dietei generale.

Concluzia experților este că ouăle rămân un aliment accesibil, versatil și extrem de nutritiv, iar moderația și metoda de gătire sunt factorii-cheie pentru impactul lor asupra sănătății.