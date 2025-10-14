NASA va concedia aproximativ 550 de angajați. Ce departament este afectat de restructurări

JPL este singurul centru de cercetare și dezvoltare finanțat federal al NASA. A proiectat, construit și operat toate cele cinci rovere de succes trimise până acum la suprafața lui Marte.

Concedierile vor afecta angajații din zonele tehnice, de afaceri și de asistență ale JPL, ca parte a unei reorganizări care a început în iulie, a declarat într-o declarație pe site-ul său.

Disponibilizările de personal sunt „esențiale pentru a asigura viitorul JPL prin crearea unei infrastructuri mai suple, concentrându-se pe capacitățile noastre tehnice de bază, menținând disciplina fiscală”, a declarat directorul Dave Gallagher.

Angajații vor fi anunțați despre situația lor marți.

JPL are aproximativ 5.500 de angajați și subcontractanți la fața locului la o unitate, la poalele munților San Gabriel, lângă Pasadena, California, potrivit site-ului său.