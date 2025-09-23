NASA trimite din nou astronauți în jurul Lunii după o pauză de 53 de ani

Misiunea va dura 10 zile și va trimite patru astronauți într-un zbor în jurul Lunii, fără să aselenizeze, doar pentru a testa sistemele esențiale ale navei și rachetei înainte de o revenire efectivă pe suprafața lunară. Artemis II este un pas esențial în pregătirea aselenizării planificate pentru 2027, în cadrul misiunii Artemis III.

Este vorba despre prima misiune lunară cu echipaj uman din 1972 încoace, având drept scop pregătirea pentru revenirea oamenilor pe suprafața Lunii, în misiunea Artemis III, planificată să fie lansată începând cu mijlocul anului 2027, a explicat NASA.

Artemis II ar putea decola la început de februarie

„Împreună avem un loc în primul rând la un moment istoric”, a declarat marți administratorul adjunct interimar al NASA, Lakiesha Hawkins, în cadrul unei conferințe de presă, citată de BBC. Agenția spațială americană se angajase anterior să lanseze misiunea cel târziu până la sfârșitul lunii aprilie 2026, dar a hotărât să o devanseze.

„Fereastra de lansare s-ar putea deschide chiar din 5 februarie, dar vrem să subliniem că siguranța este prioritatea noastră principală”, a explicat expertul NASA în inginerie aerospațială și planificare a misiunilor spațiale. Hawkins a fost implicată în dezvoltarea sistemelor de zbor pentru programul Artemis și a coordonat operațiuni tehnice pentru misiunile cu echipaj uman în cadrul NASA.

Tehnologie pregătită de lansare

Racheta Space Launch System, considerată cea mai puternică rachetă construită vreodată, este „aproape complet asamblată și gata de lansare”, potrivit directorului de lansare al misiunii Artemis, Charlie Blackwell-Thompson. Singurul pas rămas este integrarea capsulei Orion, în care vor călători astronauții, și finalizarea testelor la sol.

Misiunea anterioară, Artemis I, a avut loc în noiembrie 2022 și a durat 25 de zile. A fost o misiune fără echipaj, dar a validat cu succes traiectoria către Lună și reintrarea în atmosfera Pământului, cu toate că au existat mici probleme legate de scutul termic, care au fost remediate între timp.

Obiectivul final: planeta Marte

Artemis II este un pas crucial pentru ceea ce NASA numește „o prezență umană sustenabilă pe Lună”. Obiectivul pe termen lung nu este doar revenirea oamenilor pe Lună, ci și construirea unei infrastructuri care să susțină viitoare misiuni către Marte: „Este mai mult decât o simplă întoarcere. Este începutul unei noi ere a explorării spațiale”, a subliniat expertul NASA citat.

Echipajul Artemis II este format din americanii Reid Wiseman (comandant, NASA), Victor Glover (pilot, NASA), Christina Koch (specialistă de misiune, NASA) și canadianul Jeremy Hansen (specialist de misiune, Agenția Spațială Canadiană). Cei patru vor fi primii oameni care vor orbita Luna după o jumătate de secol, revenind pe Pământ la finalul unei călătorii de zece zile.

Ultima misiune cu echipaj uman care a orbitat Luna a fost Apollo 17, lansată pe 7 decembrie 1972 și încheiată pe 19 decembrie, același an.