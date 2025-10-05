15.000 de angajați ai NASA au fost trimiși în șomaj tehnic / Cu toate astea, agenția are un singur scop: să ajungă din nou pe Lună

NASA a trimis acasă 15.000 de angajați în această săptămână și a oprit activitatea unei mari părți a agenției, care se confruntă deja cu reduceri bugetare.

Cu toate acestea, NASA are cel puțin un obiectiv: programul Artemis, de readucere a astronauților pe suprafața lunară, pentru prima dată după 50 de ani.

Programul Artemis, considerat o activitate esențială în contextul restricțiilor masive de activitate, face excepție de la măsurile de austeritate din perspectiva amenințării Chinei.

„China nu merge pe Lună cu intenții bune”

În opinia conducerii NASA și a unui grup bipartizan de legislatori, China nu are cum să ajungă pe Lună înaintea Americii, deci a doua aselenizare a Americii este o „problemă de securitate” națională”.

Sean Duffy, administratorul interimar al NASA, a pus: „China nu merge pe Lună cu intenții bune. America va ajunge acolo PRIMA, menținând pacea atât pentru SUA, cât și pentru partenerii noștri internaționali”.

Potrivit unui document publicat recent pe site-ul agenției, 3.000 de angajați vor continua să vină la muncă, în ciuda închiderii acelei mari porțiuni din agenție.

Aceștia se vor concentra în jurul Artemis II – un zbor de testare cu echipaj uman în jurul Lunii, programat să aibă loc în februarie.

Un program Artemis cu mult peste bugetul inițial

Lakiesha Hawkins, administrator asociat adjunct interimar al NASA pentru Direcția Misiunilor de Dezvoltare a Sistemelor de Exporare, a spus că munca la acest proiect se va concentra, în mod evident, pe siguranță, având în vedere că patru astronauți sunt programați să zboare în februarie.

Mai mult decât atât, un alt punct, le fel de important, de interes, este Artemis III – misiunea de aselenizare de referință, programată pentru mijlocul lui 2027.

Programul Artemis, în valoare de 100 de miliarde de dolari, depășește cu mult bugetul și este în urma calendarului ambițios trasat în timpul primului mandat al președintelui Trump.