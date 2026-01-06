Prima pagină » Știri externe » Oficialii administrației Trump cer ca termeni precum „femei” și „rasă” să fie interziși în cererile de finanțare federală

Administrația Trump le cere furnizorilor Head Start să evite utilizarea a zeci de termeni în cererile de finanțare federală, printre care „rasă”, „apartenență” și „persoane însărcinate” - o directivă care ar putea remodela programul de educație timpurie.
O coaliție de organizații care reprezintă furnizorii Head Start și părinții a declarat luna trecută în documentele depuse la tribunal că Departamentul Sănătății și Serviciilor Sociale i-a cerut unei directoare Head Start din Wisconsin să elimine acești termeni și alte peste zeci din cererea ei. Ulterior, ea a primit o listă cu aproape 200 de cuvinte pe care departamentul i-a recomandat să nu le folosească în cererea ei, printre care „negru”, „nativ american”, „handicap” și „femei”, potrivit Associated Press.

Administrația președintelui Donald Trump asociază termenii cu inițiativele de diversitate, echitate și incluziune, pe care s-a angajat să le elimine din cadrul guvernului.

Orientarea ar putea determina centrele Head Start să renunțe preventiv la orice ar putea fi considerat ca fiind în conformitate cu definiția administrației privind DEI, a declarat Ruth Friedman, care a condus Oficiul pentru îngrijirea copiilor sub președintele Joe Biden.

„Beneficiarii se autoexclud din aceste activități dinainte, din cauza fricii și a indicațiilor pe care le primesc de la Biroul Head Start, potrivit cărora nu mai pot desfășura aceste activități importante bazate pe cercetare, care sunt esențiale pentru învățarea copiilor și care sunt de fapt obligatorii prin lege”, a spus Friedman.

Proces intentat de grupuri de părinți

Documentele au fost depuse într-un proces intentat în aprilie de grupuri de părinți și asociații Head Start din Washington, Illinois, Pennsylvania și Wisconsin împotriva secretarului Sănătății și Serviciilor Sociale, Robert F. Kennedy Jr. și a altor oficiali. Aceștia susțin că administrația Trump desființează ilegal programul Head Start.

Reclamanții susțin că administrația încearcă să oblige furnizorii să își modifice modul de funcționare, încălcând astfel Legea Head Start, care impune directorilor să furnizeze informații demografice despre familiile lor, o sarcină care devine dificilă dacă li se interzice utilizarea termenilor „negru”, „handicap” și „socioeconomic”.

Reprezentanții Departamentului Sănătății și Serviciilor Sociale au declarat că nu comentează litigiile aflate în curs.

Centrele Head Start primesc cea mai mare parte a finanțării de la guvernul federal. Programul de lungă durată de sprijin pentru preșcolari și familii se adresează bebelușilor, sugarilor și copiilor mici proveniți din familii cu venituri mici, din centre de plasament sau din familii fără adăpost.

Avocații reclamanților susțin că orientările anti-DEI au generat confuzie pentru programele Head Start, care sunt gestionate de organizații non-profit, școli și agenții guvernamentale. Cererea de finanțare conține multe dintre cuvintele interzise, solicitând directorilor să includă date demografice despre comunitatea lor, inclusiv estimări privind numărul de femei însărcinate și copii cu dizabilități.

„Acest lucru m-a pus într-o situație imposibilă”, a scris directoarea anonimă a programului Head Start din Wisconsin în documentul depus la tribunal. Dacă respectă Legea Head Start și include cuvintele interzise în cererea sa, ar putea ajunge să-și piardă subvenția, a spus ea. Dar dacă urmează orientările administrației Trump, se teme că va fi sancționată pentru încălcarea legii.

 

