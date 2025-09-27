Prima pagină » Știri externe » FBI concediază aproximativ 20 de agenți pentru că au îngenuncheat la protestele din 2020

FBI concediază aproximativ 20 de agenți pentru că au îngenuncheat la protestele din 2020

FBI a concediat aproximativ 20 de agenți care au fost fotografiați îngenuncheați în timpul protestelor pentru justiție rasială din Washington din 2020, care au urmat morții lui George Floyd.
Foto: Hepta
Andreea Tobias
27 sept. 2025, 14:18, Politic

Fotografiile controversate arătau un grup de agenți FBI îngenuncheați în timpul demonstrațiilor din mai 2020. Gestul a supărat pe unii din FBI, deși a fost înțeles și ca o posibilă tactică de dezamorsare a tensiunilor în timpul protestelor, notează AP.

Agenții fuseseră mutați din funcții în primăvara anului trecut, dar au fost concediați între timp de către directorul FBI Kash Patel.

Asociația agenților FBI a condamnat măsura ca fiind ilegală și a cerut Congresului să investigheze. Organizația a acuzat că printre cei concediați se numără și veterani militari cu protecții legale suplimentare.

„În loc să le ofere acestor agenți un tratament echitabil și un proces echitabil, Patel a ales să încalce din nou legea, ignorând drepturile constituționale și legale ale acestor agenți”, a declarat asociația.

Concedierile fac parte dintr-o epurare mai largă a personalului FBI sub conducerea lui Patel. Luna trecută, cinci agenți și directori de nivel superior au fost concediați sumar, inclusiv Steve Jensen, care a supravegheat anchetele privind revolta din 6 ianuarie 2021.

Un proces intentat de agenții concediați susține că Patel a recunoscut că este „probabil ilegal” să concediezi agenți pe baza cazurilor la care au lucrat.