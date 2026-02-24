Investigație The Telegraph: Jeffrey Epstein a mutat mai multe computere în depozite secrete pe întreg teritoriul SUA înainte de percheziții

Informațiile apar într-o investigație publicată de publicația britanică The Telegraph, care citează documente financiare, mandate de percheziție și corespondență internă.

Potrivit investigației, Jeffrey Epstein a plătit detectivi particulari pentru a scoate echipamente informatice din reședința sa din Florida înaintea unor descinderi ale poliției, mutându-le ulterior în depozite secrete. Documentele indică faptul că aceste unități nu au fost niciodată percheziționate de autorități, ridicând suspiciuni privind existența unor probe necunoscute până în prezent.

Chitanțele de card de credit arată că Jeffrey Epstein a închiriat cel puțin șase unități de depozitare începând cu anul 2003, perioadă în care frecventa cercuri sociale din Florida, alături de persoane influente, inclusiv Donald Trump. Plățile pentru depozite au continuat până în 2019, anul morții sale.

O parte dintre computerele depozitate proveneau inclusiv de pe Little Saint James, insula privată a lui Epstein din Caraibe. Detectivii privați angajați ar fi fost instruiți să cloneze hard disk-urile și să mute echipamentele înainte de percheziții. FBI-ul a refuzat să confirme dacă aceste spații au fost vreodată verificate de anchetatori.

Posibilele dovezi compromițătoare

Mandatele analizate de The Telegraph sugerează că depozitele ar putea conține materiale sensibile legate de asociații lui Epstein, inclusiv Andrew Mountbatten-Windsor și Peter Mandelson. În decembrie, Departamentul de Justiție al SUA a publicat aproximativ trei milioane de documente legate de Epstein, alimentând controverse politice și juridice majore.

În pofida suspiciunilor vechi că Epstein ar fi colectat materiale compromițătoare pentru șantaj, puține dovezi concrete au fost făcute publice. Acest fapt a generat acuzații potrivit cărora autoritățile ar proteja persoane influente, acuzații negate oficial.

Un e-mail din 2009 arată că un detectiv privat l-a informat pe Epstein că Virginia Giuffre solicita returnarea materialelor informatice dispărute. Aceasta intentase un proces civil, susținând că a fost abuzată sexual și traficată internațional de Epstein.

Fostul șef al poliției din Palm Beach a declarat ulterior că reședința lui Epstein fusese „curățată” înaintea perchezițiilor, iar documentele descoperite sugerează acum că materialele ar fi fost mutate intenționat în depozite externe.

Rămâne neclar dacă aceste arhive au fost distruse, mutate sau păstrate de moștenitorii lui Epstein după moartea sa. Fratele său a declarat că nu avea cunoștință despre existența depozitelor.